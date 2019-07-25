Odunpazarı Belediyesi’nde stratejik plan çalışmaları devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi 2020-2024 stratejik plan çalışmaları kapsamında; demokratik kitle örgütleri, sendika, odalar, kent konseyleri ve mahalle meclisleri ile ortak akıl çalıştayları yapan Odunpazarı Belediyesi, ikinci kez birim müdürleri ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un başkanlığında gerçekleşen stratejik plan toplantısı, Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda birim müdürlerinden Odunpazarı Belediyesi çalışmaları ve planları ile ilgili görüşler alan Başkan Kurt, stratejik planın oldukça geniş bir katılımla oluşturulması gerektiğini belirtti.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Kurt, temel felsefe ve temel ilkelerinin katılımcı, demokrat, laik ve sosyal hukuk devletine uygun bir belediye oluşturmak olduğuna dikkat çekti. Başkan Kurt, "Bir yerde bir engelli ve sağlam kişi varsa Odunpazarı Belediyesi’nin tercihi engelli vatandaştan yana olmalıdır. Zengin ve yoksul arasında bir tercih yapacaksak yoksulu seçmeliyiz. Yaptığımız işlerden ne kadar çok insan faydalanırsa biz de o kadar başarılı olmuş sayarız kendimizi. Yapılan stratejik planda gerçekleştirdiğimiz, devam eden ve gerçekleştiremediğimiz işler var. Gerçekleştiremediğimiz işlerin nedenleri var. İlk olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu politik ortam birçok şeyi engelliyor. Siz özgür ve demokrat bir ortamda değilseniz, istediklerinizi gerçekleştirme durumunuz yok. Örnek verecek olursak güneş enerji santralini kuramadık. Yasal hiçbir engel olmamasına rağmen siyasal engeller nedeniyle gerçekleştiremedik" dedi.

"Stratejik planı yaparken Eskişehir’in hassasiyetini dikkate almalısınız"

Birim müdürlerinden 5 yıllık stratejik planı yaparken Eskişehir’in hassasiyetlerini ve Odunpazarı Belediyesi’nin imkanlarını dikkate almalarını isteyen Başkan Kazım Kurt, çok iş değil doğru iş yapmak gerektiğini vurguladı. Başkan Kurt, "Mantıklı ve uygulanabilir işler yapmamız lazım. Bunun yolu da Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı adında bir belge var. Bu belgeyi imzalamışız ve artık hayata geçirelim. Bu belgede ki şartları hayata geçirirsek doğru bir iş yapmış oluruz. Siyaset ikiyüzlü olduğu zaman biz bu konuları yaşayacağız. Türkiye’de Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı belgesindeki tüm kuralları açıkça uygulamamız gerekiyor. Burası belediye ise bırakın belediyenin yetkisini belediye kendisi kullansın. Büyükşehir belediyesinin yetkisi ayrı ilçe belediyesinin yetkisi ayrı olmalıdır. Böyle olacağına tüm yetki büyük şehir belediyesine verilsin. Kargaşa ortadan kalksın" diye konuştu.