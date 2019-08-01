Odunpazarı Belediyesi ve ESBALDER’den Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam semineri

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam semineri düzenliyor.

3 Grupta gerçekleşecek olan seminerin birinci oturumu yapıldı. Kırmızıtoprak Mahallesinde bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezinde düzenlenen Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam seminerinde ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş çeşitli konularda eğitim verdi. Balık cinsi, boy ve ebatı, yasak materyaller, ilgili tebliğler ile zararlı balık çeşitleri hakkında seminere katılanlara bilgi veren Demirtaş, çevrenin ve sulak alanların korunması için planlı ve kontrollü avcılığın yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Demirtaş, amatör ve sportif balıkçılığın belli etik kurallar içerisinde yapılmasının sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Eğitimler devam edecek

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve ESBALDER’in ortaklaşa düzenlediği Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam semineri 1. grubu 7 Ağustos Çarşamba günü devam edecek. Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam seminerinin 2. grup eğitimleri 21 Ağustos Çarşamba günü başlayacak, 28 Ağustos’ta da devam edecek. Uygulama eğitimlerin de yapılacağı Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Semineri’nde 1. ve 2. grupların uygulaması 1 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam seminerinin 3. grup eğitimleri ise 4 Eylül Çarşamba başlayacak ve 11 Eylül’de devam edecek. 3. grubun uygulama eğitimi de 22 Eylül Pazar günü yapılacak.