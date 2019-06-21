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Odunpazarı Belediyesi ’Ortak Akıl Çalıştayı’ devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında dış paydaşları ile birlikte düzenlediği ‘Ortak Akıl Çalıştayı’ ikinci günü de devam etti.

21 Haziran 2019 Cuma 16:47
Odunpazarı Belediyesi ’Ortak Akıl Çalıştayı’ devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında dış paydaşları ile birlikte düzenlediği ‘Ortak Akıl Çalıştayı’ ikinci günü de devam etti.


Alaadin Park Cafe’de gerçekleştirilen çalıştaya, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şehir dışında olduğu için katılamazken, Başkan Kurt’u temsilen Başkanvekili Halil İbrahim Bilici ile Eskişehir’de bulunan kurum, kuruluş ve örgütlerin temsilcileri katıldı. ‘Nasıl bir Odunpazarı İstiyoruz’ temasıyla gerçekleşen Ortak Akıl Çalıştayında Odunpazarı Belediyesi’nin 5 yıllık çalışmalarının temellerini oluşturulacak.


Ortak Akıl Çalıştayı’nın ikinci gününde de moderatörlüğü Prof. Dr. Necdet Sağlam yaptı. Çalıştayın birinci gününe katılamayan kurum, kuruluş, sendika ve örgütleri temsilcilerinin yer aldığı çalıştay, gün boyunca sürdü. Çalıştayda kurumsal gelişim, kültür sanat, ekonomik ve sosyal gelişim, spor, sağlık ve eğitim alanında masalar oluşturuldu. Oluşturulan masalar arasında gruplar halinde yer değiştiren katılımcılar, konu başlıkları ile oluşturulan kategorilere kendi fikirlerini yazdı. Bu çalışma düzeni ile katılımcılar bütün masaları gezerek her konuda fikirlerini beyan etti. Her masanın kendi temsilcisini seçmesinin ardından söz alan masa temsilcileri, Odunpazarı Belediyesi’nin halkın ve demokratik kitle örgütlerinin görüşlerini alarak çalışmalarına bu doğrultuda yön vermek amacıyla böyle bir çalıştay düzenlediğini belirtti.


Yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyleyen temsilciler, Odunpazarı Belediyesi’nin sivil toplum örgütlerini belediye yönetimine katmak için ve çalıştaydan çıkan fikirleri hayata geçirmek için de çaba harcadığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:47
  1. odunpazarı
  2. sanat
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