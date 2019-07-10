Odunpazarı Belediyesi hammadde ocağı açtı

Odunpazarı Belediyesi, belediye sınırları içinde bulunan mahalle, yol ve sokakların alt temel maddesi olarak kullanılmak üzere Yörükkaracaören mahallesinde hammadde ocağı açtı.

Kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla milyonlarca lira tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, üretim maliyetlerini düşürmek için de çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Hammadde ocağı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden üretim izin belgesi alan Odunpazarı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ÇED gerekli değildir belgesi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan da iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldı.

"100 bin ton üretim yapılması planlanıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize dikkat çekti. Üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçladıklarını belirten yetkililer, yaklaşık 5 milyon ton hammaddenin bulunduğu ocakta yıllık 100 bin ton üretim yapılmasının planlandığını dile getirdi.