Odunpazarı Belediye Tiyatrosu cezaevinde sahne aldı Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, “Komedi Pazarı” oyununu seyirciyle buluştu.

Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, “Komedi Pazarı” oyununu seyirciyle buluştu.

Tiyatronun her yerde var olabileceğine inanan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun, cezaevi sahnesinde sahnelediği “Komedi Pazarı” adlı oyunu büyük beğeni topladı. İnteraktif yapısıyla, doğaçlama üzerine kurulu olan Komedi Pazarı ile Belediye Tiyatrosu izleyenlerden tam not aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.