Odunpazarı bayrama hazır

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde Odunpazarı Bölgesi genelinde cadde ve sokakları temizliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Odunpazarı Bölgesi’nin genelinde başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Odunpazarı’nı cadde cadde, sokak sokak temizleyen ekipler Odunpazarı’nın bayrama hazır olduğunu kaydetti. Elektrikle çalıştığı için çevreye de zarar vermeyen çevre dostu mini süpürgelerin de kullanıldığı temizlik çalışmalarında hem kuru hem de ıslak temizlik yapıldı. Odunpazarı Bölgesi genelinde yapılan temizlik çalışmaları ile Odunpazarı’nın bayrama hazırlandığını belirten yetkililer; çöplerin topladıklarını, cadde ve sokakların yıkanarak, süpürüldüğünü belirtti. Çalışmalarda çevre dostu temizlik araçlarını da kullandıklarını kaydeden yetkiler, Odunpazarı’ndaki temizlik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.