Odunluktaki yangın büyümeden söndürüldü Adıyaman’ın Kahta İlçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Turgut Özal Mahallesi 703 nolusokakta meydana geldi. Bir evin odunluğundabilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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