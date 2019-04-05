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Odunlukta çıkan yangın, sıçradığı evi küle çevirdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde odunlukta çıkan yangının sıçradığı ev, alev alev yandı.

05 Nisan 2019 Cuma 03:20
Odunlukta çıkan yangın, sıçradığı evi küle çevirdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde odunlukta çıkan yangının sıçradığı ev, alev alev yandı. Tüm evi saran alevler itfaiye ekiplerince yapılan 2 saatlik müdahale ile söndürülebilirken, yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.


Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Yelda Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Akgünel’e ait tek katlı evin odunluk kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 6 kişinin yaşadığı evin hemen 2 metre uzaklığında bulunan yangını fark eden aile panikle dışarı çıktı. Aile bireyleri odunlukta çıkan yangını kendi imkanları ile söndürmek isterken, alevler hemen yan tarafta bulunan eve sıçradı. Yangının rüzgarın da etkisi ile büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.



Yangını fark eden aile canını son anda kurtarırken, ev küle döndü


İhbar üzerine olay yerine Başiskele ve İzmit ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler tüm binayı sardı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları neticesinde alevler yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında alevleri fark ederek dışarı çıkan aile üyeleri yaralanmadan kurtulurken, çatı kısmı ve duvarlarının büyük bir kısmı çöken ev kullanılamaz hale geldi.


Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 03:20
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