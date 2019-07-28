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Odunlukta çıkan yangın eve sıçradı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, odunlukta çıkan yangın bitişiğindeki iki katlı eve sıçradı, yangında mahalleli korku dolu dakikalar yaşadı.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:26
Odunlukta çıkan yangın eve sıçradı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, odunlukta çıkan yangın bitişiğindeki iki katlı eve sıçradı, yangında mahalleli korku dolu dakikalar yaşadı.


Gaziosmanpaşa Mahallesi Cemre Sokak’ta meydana gelen yangında 82 yaşındaki F. D.’nin ikametinin bitişiğinde bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale ederken, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odunlukta çıkan ve eve sıçrayan yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer binalara ulaşmasını engelledi.


Korku dolu anların yaşandığı yangını fark eden ikamet sahibi yaşlı kadın, bir anda alevleri gördüğünü çok korktuğunu ve hemen kızına haber verdiğini söyledi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında odunluk tamamen kül olurken alevlerin sıçradığı evde ise maddi hasar meydana geldi.


Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:26
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