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Odunlukta çıkan yangın 2 ahır ve evi kullanılamaz hale getirdi

Bolu’nun Kuzörendağlı köyünde çıkan yangında 2 ahır, 1 odunluk ve 1 ev kullanılamaz hale geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 20:04
Odunlukta çıkan yangın 2 ahır ve evi kullanılamaz hale getirdi

Bolu’nun Kuzörendağlı köyünde çıkan yangında 2 ahır, 1 odunluk ve 1 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını aile üyeleri gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izledi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Merkeze bağlı Kuzörendağlı köyünde Mahmut Yağlı’ya ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odunların hızla yanmasıyla beraber alevler odunluğun yanında bulunan 2 ahır ve Yağlı’nın ailesiyle birlikte yaşadığı eve sıçradı. Alevleri gören aile hızla evden çıkarak komşularından yardım istedi. Köyde yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köye gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, odunluk, 2 ahır ve ev kullanılamaz hale geldi.



Çalışmaları gözyaşları içinde izlediler


Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan Yağlı ailesi, gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak kendilerini teselli etmeye çalıştı. Yangından herhangi bir can kaybı yaşanmazken, gündüz olması nedeniyle ahırda bulunan hayvanların da dışarıda oldukları için kurtuldukları öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 20:04
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