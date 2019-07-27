Odunluk yangını paniğe neden oldu Adıyaman’da, Suriyeli ailenin kaldığı ikametin odunluğunda meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Adıyaman’da, Suriyeli ailenin kaldığı ikametin odunluğunda meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Suriyeli bir ailenin kaldığı ikametin bahçesindeki odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler söndürüldü. Ölen ve ya yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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