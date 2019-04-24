Odun sararken kamyondan düştü Bursa’nın İnegöl ilçesinde odun sararken kamyondan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde odun sararken kamyondan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi. Kamyonun üzerine çıkararak odun saran Emin C. (59), iddiaya göre dengesini kaybedince aşağı düştü. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adamın yardımına vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Emin C’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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