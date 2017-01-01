Ödül mevsimi

Markalı konut üreticisi firmaların popüleritesini artıran ödüller, satış performansına da yansıyor. Birçok kriterin dikkate alındığı ödüllerin uluslararası boyutta olması firmalara değer katıyor. Son haftalarda aldıkları ödüllerle gündeme gelen firmaların yaptığı açıklamalar ise sektöre moral verdi. Bu yıl 27’ncisi gerçekleştirilen International Property Awards 2018’in Avrupa ayağı olan European Property Awards gayrimenkul sektörünün devlerinin projelerine ev sahipliği yaptı.

3. İstanbul’a üç ödül geldi

İstanbul’un değerlenen bölgelerinden Başakşehir’in en büyük karma projesi 3. İstanbul Başakşehir, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde üç ödüle birden layık görüldü. Fuzul Grup, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen 3.İstanbul’da hayatın 2019’da başlayacağını söyleyen şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, “Avrupa’da inşa edilen birçok proje arasında beğenileri toplayan satış ofisi ve örnek daire mimarimizin ödüle layık görülmesi 3. İstanbul ekibinin tecrübesini bir kez daha kanıtladı. 3. İstanbul’dan ev sahibi olanlar tecrübesini ödülle ispatlamış bir projede yaşayacaklar” dedi.

Tema İstanbul 6 ödülü birden kaptı

Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş ortaklığıyla hayata geçirilen Türkiye’nin ilk master planlı özel sektör gayrimenkul projesi Tema İstanbul, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde (European Property Awards-EPA) 6 kategoride ödüle layık görüldü.

5 yıldızlı proje

Tema İstanbul Ortak Girişimi inşası ve satışı devam eden etabı Tema İstanbul Bahçe ve Tema World ile “Avrupa’nın En İyi Konut Projesi”, “Avrupa’nın En İyi Karma Projesi”, “Avrupa’nın En İyi Eğlence Parkı” ve “Avrupa’nın En İyi Eğlence Parkı Mimarisi” ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca en iyi konut dalında 5 yıldız ödülüne layık görülen Tema İstanbul Bahçe, Türkiye’yi Avrupa kıtasındaki benzer projelerle Avrupa’nın En İyi Konut projesi yarışması için jüri tarafından özel olarak davet edildi.

Teşekkür mesajı

Bugüne kadar katıldıkları uluslararası fuar ve tanıtımlarda ilgi gördüklerini vurgulayan Tema İstanbul Genel Müdürü Aydın Ayçenk, “Bu noktada gayrimenkul sektörünün en prestijli ödüllerinden EPA’dan da ikisi jüri özel ödülü olmak üzere toplam altı ödül almamız da bunun en büyük göstergesidir. Ülkemize böylesine değerli bir proje kazandırmaktan ve bu projeyle Avrupa’da ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Folkart da ödüllendirildi

İzmir’in sembol projelerinden Folkart Blu ve Folkart Hills, uluslararası alanda üç ayrı ödül kazandı. Folkart Blu Çeşme projesi, gayrimenkul sektörünün Oscar’ı kabul edilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri 2018-2019 (International Property Awards) kapsamında Avrupa ayağında Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde (European Property Awards) kendi alanında en iyi proje oldu. Folkart Hills Çeşme,“Çoklu Konut Mimarisi (Architecture Multiple Residence)” alanında ödül kazanan bir diğer proje oldu. Folkart Blu Çeşme projesi, Alman Tasarım Konseyi tarafından bu sene 49.su gerçekleştirilen Alman Tasarım Ödülü (German Design Award) yarışmasında “Özel Mansiyon” ödülüne layık görüldü. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Folkart’ın Çeşme’deki ilk projelerimizden olan Folkart Blu ve Folkart Hills’e çok özendik. İnşa süreçlerinde en iyisinin ortaya çıkması için çok çalıştık. Projelerimizin bu şekilde güzel ödüllere layık görülmesi ülkemiz adına bizleri gururlandırdı” dedi.