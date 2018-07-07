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ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına Gökçek'ten ayar!

ODTÜ'de dünkü mezuniyet törenindeki ahlaksız pankartların yankıları sürerken tecavüzle alakalı pankart açan kızlara Melih Gökçek adeta ayar verdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:43
ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına Gökçek'ten ayar!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) dünkü mezuniyet töreni skandalının yansımaları devam ederken, eski Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıMelih Gökçek, ODTÜ'lü kızlara ahlak dersi verdi.

Gökçek, ODTÜ’de dün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde açılan ve üzerinde “Tecavüze sebep olan şeyler” yazan pankartın fotoğrafını paylaştı.

MADEM BİLİYORSUNUZ, YAPMAYIN!

Pankartta yer verilen, “Gece dışarı çıkmak, mini etek giymek, sarhoş olmak, cilveleşmek” ve “Tecavüzcü” seçeneklerini gören Gökçek, "tecavüzcü" seçeneğinin işaretli olmasına dikkat çekerek, “Madem nedenini biliyorsunuz, siz de ilk dördünü yapmayın yapanlar salak mı” ifadelerini paylaştı.

Gökçek odtülü kızlar

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:43
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Tecavüz
  4. ODTÜ

YORUM YAZ

  • Ne fark ederNe fark eder33 dk önce
    Yıllardır Ankara gibi Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan birine yakışan mantıklı bir yorum mu bu? Bir Ak Partili olarak bu yorumdan utanıyorum. Bunu destekleyen bu zihniyetten de uzağım !!! Okuduğunuzu anlamamışsınız üstüne hala zeytinyağı gibi üste çıkıyorsunuz.
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