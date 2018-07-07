ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına Gökçek'ten ayar!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) dünkü mezuniyet töreni skandalının yansımaları devam ederken, eski Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıMelih Gökçek, ODTÜ'lü kızlara ahlak dersi verdi.

Gökçek, ODTÜ’de dün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde açılan ve üzerinde “Tecavüze sebep olan şeyler” yazan pankartın fotoğrafını paylaştı.

MADEM BİLİYORSUNUZ, YAPMAYIN!

Pankartta yer verilen, “Gece dışarı çıkmak, mini etek giymek, sarhoş olmak, cilveleşmek” ve “Tecavüzcü” seçeneklerini gören Gökçek, "tecavüzcü" seçeneğinin işaretli olmasına dikkat çekerek, “Madem nedenini biliyorsunuz, siz de ilk dördünü yapmayın yapanlar salak mı” ifadelerini paylaştı.