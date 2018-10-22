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ODTÜ'lüler ilk kez hakim karşısına çıktı! 'Pişmanız...'

ODTÜ mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle haklarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açılan 4 öğrenci ile kırtasiye sahibi ilk kez hakim karşısına çıktı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:38
ODTÜ'lüler ilk kez hakim karşısına çıktı! 'Pişmanız...'

Ankara 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, pankartı taşıyan öğrenciler Burak A., Dilan C. Y. ve Furkan E. D., pankartın çıktısının alındığı kırtasiye sahibi Şahin D., pankartı arabasıyla okula götüren Özge K. ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Sanıklar Burak A., Dilan C. Y. ve Furkan E. D.,  aynı şekilde savunmaya yaparak, "Savcılıkta verdiğimiz ifadeleri tekrar ediyoruz. Yaptığımız eylemin suç olduğunu bilmeden yaptık. İnternette karikatürü ararken, daha önce hakkında dava açıldığı ve aklandığı yönünde haberler gördük. Karikatürün suç teşkil ettiğini bilmiyorduk. Üzgün ve pişmanız. Beratımızı istiyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM'

Kırtasiye sahibi sanık Şahin D. da yapılan eylemle bir ilgisini olmadığını belirterek, "Ben esnafım. Söz konusu karikatürün çıktısı bizim iş yerinden alınmış. Mezuniyet töreni nedeniyle o gün iş yeri çok yoğundu. Alınan çıktıların içeriklerine dikkat etmem mümkün değil. Öğrencilerin hiçbirini tanımıyorum. Suçsuzum. Beratımı talep ediyorum" dedi.3 öğrenciyi pankartla birlikte okula götüren Özge K. da "Savcılıkta verdiğim ifade geçerlidir. Benim aracım olduğu için arkadaşları kırtasiyeden okula götürdüm. Pankartın içeriğini görmedim. Eyleme katılmadım. Suçsuzum. Beratımı talep ediyorum" dedi.3

ÖĞRENCİNİN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Avukatlar da yapılan eylemin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, öğrencilerin pankartın suç teşkil ettiğini bilmediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şikayetini geri çekmesi nedeniyle mahkemenin oluşan bu toplumsal mutabakata destek yönünde bir karar vermesi gerektiğini söylediler. Sanık avukatları ayrıca, öğrenciler Burak A., Dilan C. Y. ve Furkan E. D.’nin yurt dışına çıkış yasağı ile Şahin D. için konulan adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Avukatlar ayrıca 5 sanığın da duruşmalardan vareste tutulmalarını istedi.Vareste ve yurt dışı yasağı ile ilgili talepleri kabul eden mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, 2005 yılında Penguen Dergisi'nde yayınlanan karikatür nedeniyle derginin yöneticileri hakkında soruşturma açılıp açılmadığı, açılmışsa sonucunun mahkemeye gönderilmesini isteyerek, duruşmayı erteledi.

CUMHURBAŞKANI ŞİKAYETTEN VAZGEÇMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta öğrencileri kabul etmiş, avukatı Hüseyin Aydın'ın, mahkemeye verdiği dilekçeyle şikayetten vazgeçmişti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:38
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. ODTÜ
  4. Pankart
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