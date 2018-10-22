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Erdoğan'a hakaret eden ODTÜ'lüler hakim karşısında

ODTÜ'de mezuniyet töreninde açtıkları pankart nedeniyle haklarında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açılan 5 kişi, beraat talep etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:26
Erdoğan'a hakaret eden ODTÜ'lüler hakim karşısında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 6 Temmuz 2018'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin 4'ü ODTÜ'lü, biri pankartı bastığı belirlenen 5 kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan davada sanık avukatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetini geri çektiğini belirterek beraat talep etti. Dava 4 Nisan 2019'a ertelendi.

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Burak Akdemir, Dilan Can Yıldırım, Furkan Efe Dikmen, Özge Kayaaslan ve Şahin Dereağzı ile sanık avukatları katıldı. Sanık yakınları da duruşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

Sanıklardan Şahin Dereağzı, esnaf olduğunu ve suça konu pankartın dükkanında basıldığını söyledi. Dereağzı, "Mezuniyet töreninden dolayı iş yerim çok yoğundu. Çıktının içeriğine dikkat etmedim. Diğer sanıkları tanımıyorum. Eylemlerine iştirakım yok" dedi.

Sanık Furkan Efe Dikmen, eyleminin suç olduğunu bilmediğini söyledi. Pişman olduğunu belirten Dikmen, beraat istedi. Burak Akdemir de pankartı hazırlarken internette yaptıkları aramada, söz konusu karikatürün suç sayılmadığına dair mahkeme kararına ilişkin haberler gördüklerini söyledi. Hakaret kastı taşımadıklarını ifade eden Akdemir, pişman olduğunu belirterek beraat talep etti.

Beraat talep edildi

Sanıklardan Dilan Can Yıldırım da eylemin suç olduğunu bilmediğini, üzgün ve pişman olduğunu belirtti. Özge Kayaaslan ise pankartın hazırlanması sürecine dahil olmadığını, kendi pankartını almak için aracıyla kırtasiyeye gittiğinde öğrencilerin içeriğini bilmediği söz konusu pankartı araca koyduğunu, bu pankartla birlikte başka öğrencilerin pankartını taşıdığını söyledi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin eyleminin ifade hürriyeti içinde değerlendirilmesi gerektiğini, pankarttaki karikatürün suç teşkil etmediğine dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetini geri çektiğini belirterek beraat talep etti.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak, öğrencilerin taşıdığı pankarttaki karikatürle ilgili soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin, varsa soruşturmanın akıbetinin sorulmasına hükmetti.

Sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve duruşmadan vareste tutulmalarına karar veren mahkeme, davayı 4 Nisan 2019'a erteledi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:26
  1. Ankara
  2. ODTÜ
  3. Erdoğan

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş53 dk önce
    bunların adamları vede parasıda var adaleş beraat diyecek görürsünüz. nede olsa adaleş mülkün paranın temelidir. paran varsa adaleşten korkma paranlatemizlikçi tutar temizletir beraat edersin.adaleş ve kanunlar fakir ve garibanları ezmek için var çünkü onların mülkü parası yık.
Bugünkü Akit

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