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ODTÜ'lü İrem'in ismi kütüphaneye verildi

Ankara'da bir kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün ismi, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir okulda açılan kütüphanede yaşayacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:31
ODTÜ'lü İrem'in ismi kütüphaneye verildi

 Ankara'da bir kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün ismi, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir okulda açılan kütüphanede yaşayacak.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından başlatılan "Pekala Okuyoruz" ve "Pekala Sınıflar" projeleri kapsamında, Alaşehir Fatih Ortaokulunda hayırseverlerin katkılarıyla bir kütüphane oluşturuldu.

Raflarının Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk tarafından yaptırıldığı kütüphanenin kitaplarını ise ODTÜ Kitap Topluluğu öğrencileri bağışladı.

Topluluk üyesi 30 üniversite öğrencisi 1061 kitabı kütüphane raflarına dizdi ve ortaokul öğrencileriyle sohbet etti.

Kütüphaneye, geçen yıl kasım ayında başkentte yaşanan olayda bir kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden ODTÜ Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün ismi verildi.

- "Cennet bahçesi olsun"

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, kitap okumanın boş zaman etkinliği değil zihinsel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, öğrencilere bu alışkanlığı kazandırma konusunda kendilerine destek olan ODTÜ Kitap Topluluğu öğrencilerine teşekkür etti.

Güneş, "Elim bir kaza sonucu vefat eden İrem Kütük kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Adı, güzel Alaşehirimizin Fatih Ortaokulunda yaşayacaktır." dedi.

Kaymakam Abdullah Uçgun da kütüphanenin örnek bir çalışma ile açıldığını, bunun yaygınlaşarak devam etmesini umut ettiğini ifade etti.

ODTÜ Kitap Topluluğu Başkanı Hanife Türksayar ise arkadaşları İrem Kütük'ün ihmaller zinciri sonunda mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybettiğini belirterek, "İrem, 'cennet bahçesi' demektir. Kütüphanenin çocuklarımıza cennet bahçesi olması için İrem'in adının yaşatılmasını istedik." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:31
  1. Manisa
  2. Ankara
  3. İrem Kütük
  4. Kitap Topluluğu
  5. kütüphane
  6. ODTÜ

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