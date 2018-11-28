ODTÜ'lü İrem, organlarını bağışlamış

KONYA (AA) - Ankara'da kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün çantasından, organlarını bağışladığını beyan ettiği belgenin çıktığı, ancak bunun sonradan fark edildiği öğrenildi.

Konya'da dün defnedilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün, babaevinde hüzün hakim. İrem Kütük'ün, babası Ali Rıza Kütük'ün evinde taziye ziyareti yoğunluğu yaşanıyor.

Taziyeleri kabul eden abla Elif Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İrem'in önceliğinin okulunu bitirmek olduğunu söyledi.

Kardeşinin vatana ve millete faydalı olmak için çalıştığını ve okulunda çok başarılı olduğunu ifade eden abla Gündüz, "Okulunu çok severdi. Hem mezun olmak ister hem de keşke okulum hiç bitmese derdi. Fakat orası mezarı oldu." dedi.

- "Başka canlar yanmasın"

Gündüz, İrem'in ölümüyle ilgili olayın acısıyla net bir bilgi alamadıklarını anlattı.

İrem'in okuldaki arkadaşlarından bilgi aldıklarını belirten Gündüz, "Öğrenci arkadaşları yolun çok dar olduğunu söylüyorlar. Bir taraf ağaçlık bir taraftan da kamyon gelmiş. Zaten kaçacağı bir yer yokmuş. Bu tür basit şeyler bir cana mal oluyor. İnşallah bir ihmal yoktur. Bizim amacımız birisinin ceza alması değil, fakat başka canlar yanmasın." şeklinde konuştu.

- "Öldükten sonra organları başka insanlara can versin istemiş"

Acılı abla, kardeşi İrem'in Kızılay'a başvurup organ bağışı kartı aldığını, bunu sonradan öğrendiklerini anlattı.

Kardeşi vefat ettikten sonra hakkında bilmedikleri şok şey öğrendiklerini dile getiren Gündüz, şöyle devam etti:

"Biz organ bağışı kartını bulduğumuzda çok geçti. O anda çantasındaki cüzdanına bakılsa belki görülebilirdi. Birileri açınca hemen görsün istemiş ama açılmamış. Keşke onu yapabilseydik. Bu konuda kendisine borçlu kaldık. Kendisi öldükten sonra organları başka insanlara can versin istemiş. Ayrıca bir otizmli çocuğun yardımına da gönüllü olarak gidiyordu. Onun velisi bizi arayıp 'çocuğum İrem'i soruyor.' dedi."

- "Arkadaşlarının bakışlarında İrem'i gördüm"

Abla Gündüz, kardeşinin çeşitli vakıf ve derneklerde de gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "İrem'in çok seveni vardı. Dün cenazeye gelen arkadaşlarının bakışlarında İrem'i gördüm. Onlara dedim ki 'İnşallah siz mezun olun da İrem'in yapmak istediklerini sizler yapın.' Kendini hep kelebeğe benzetirdi. Ömrü de bir kelebek kadar kısa oldu." ifadelerini kullandı.