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ODTÜ'den Mardin'de "Bilim Kafe" etkinliği

ODTÜ'lü akademisyenlerin toplumu ilgilendiren konularda bilim insanları ile halka açık mekanlarda söyleşilerinden oluşan "ODTÜ Bilim Kafe" etkinliği Mardin'de düzenlenecek

13 Aralık 2018 Perşembe 09:28
ODTÜ'den Mardin'de "Bilim Kafe" etkinliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) akademisyenlerin, toplumu ilgilendiren konularda bilim insanları ile halka açık mekanlarda söyleşilerinden oluşan "ODTÜ Bilim Kafe" etkinliği Mardin'de düzenlenecek.

"ODTÜ Bilim Kafe" Projesi'nin dokuzuncusu, yarın Mardin Müzesi-Müze Kafe'de saat 17.00'de yapılacak. Mardin Müzesi Müdürlüğünün desteği ve iş birliği ile düzenlenecek etkinlikte ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mecit Halil Öztop, "Mutfakta Bilim mi Olurmuş?" başlıklı konuşmasıyla gıda maddeleri ve mutfak deneyimleri hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

Ayrıca Mardin Müzesi Sergi Salonu'nda, ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Y. Eren Kalay, ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve etkinlik konuşmacısı Doç. Dr. Mecit Halil Öztop ile Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan'ın katılımıyla basın mensuplarıyla saat 10.00'da sohbet toplantısı düzenlenecek.

- Bilim Kafe ilk olarak İngiltere'de ortaya çıktı

İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın dört bir yanında yaygınlaşan "Cafe Scientifique" isimli etkinliklerin Türkiye'de gerçekleştirilen ilk uygulaması olan "Bilim Kafe", bilimi topluma sevdirmek ve farkındalığı artırmak için toplumu ilgilendiren konularda, kafe, gençlik merkezi gibi halka açık alanlarda, ODTÜ'lü akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen söyleşilerden oluşuyor.

Türkiye'de ilk defa ODTÜ tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliklerinin ilki Mersin'de "kuraklık", Eskişehir'de "palm yağı", Antalya'da "radyasyon", Adana'da "girişimcilik", Kuzey Kıbrıs'ta "güneş enerjisi", İzmir'de "sınav stresi", Gaziantep'te "Göbekli Tepe", İstanbul'da "yapay zeka" temasıyla düzenlendi.

- Gıdaların kimyasını anlatacak

Mardin'de yarın düzenlenecek "Bilim Kafe" etkinliği konuşmacısı Doç. Dr. Mecit Halil Öztop, 2003'te ODTÜ Gıda Mühendisliğinden mezun oldu.

ODTÜ Gıda Mühendisliği yüksek lisans ve Bilkent Üniversitesi MBA programlarını tamamlayan Öztop, 2006-2012 yıllarında ABD'de Kaliforniya Üniversitesi, Davis Kampüsü Biyolojik Sistem Mühendisliği'nden doktora derecesini aldı. ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan Öztop, gıdaların kimyası ve gıda görüntüleme alanlarında uzmanlığa sahip.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:28
  1. Mardin
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Gaziantep
  6. Eskişehir
  7. Antalya
  8. Adana
  9. Bilim Kafe
  10. ODTÜ

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