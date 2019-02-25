0553 313 94 23

ODTÜ Robot Günleri’nin altın sponsoru Çankaya

16.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:33
ODTÜ Robot Günleri’nin altın sponsoru Çankaya

16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri’ne altın sponsor olan Çankaya Belediyesi, öğrencilere Nutuk, satranç seti ve anahtarlık armağan etti. Öğrencilere sıcak çorba da ikram eden belediye, yeni dönemde hizmete açacağı Ümit Gençlik Merkezi için de öğrencilerin önerilerini topladı.


16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri’nde Çankaya Belediyesi yine bilimin yanında yerini aldı. 23-24 Şubat’ta düzenlenen etkinliğin altın sponsoru olan Çankaya Belediyesi, öğrencilere Nutuk, satranç seti ve anahtarlık armağan etti. Belediye, soğuk havada ikram ettiği sıcak çorbayla da öğrencilerin içini ısıttı. İki gün boyunca stant kuran Çankaya Belediyesi, yeni dönemde hizmete açacağı Ümit Gençlik Merkezinin içinde nelere yer almasını istediklerini de gençlere sordu.


ODTÜ Robot Topluluğu tarafından Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte farklı kategorilerde birçok robot yarıştı. Çizgi İzleyen, Labirent Çözen, Çöp Toplayan, Otonom İnsansız Hava Aracı, Arama ve Kurtarma ve İnovasyon kategorilerinde yarışan robotlar adeta teknolojinin nabzını tuttu.


Binlerce ziyaretçinin izlediği 16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri, dereceye girenlerin ödüllerini almaları ile tamamlandı. Desteklerinden ötürü ODTÜ Robot Topluluğu Çankaya Belediyesi’ne de teşekkür plaketi verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:33
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlık ayağa kalkmalıdır"
    1. Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının..
    2. Kayserispor’un minik prensesleri
    3. Gabar’da hainlere büyük darbe
    4. Bakan Kasapoğlu: “Sincan Türkiye’nin..
    5. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    6. Komiser yardımcılarına Fetullah..
    7. Gümüşhane’de seçim güvenliği..
    8. Otoyolda otomobilin çarptığı..
    9. Sözeri: "Eski özgüvenimizi yakaladık"
    10. Hindistan’da sahte içkiden ölü sayısı..
    11. Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı..
    12. Adana’da Okullararası Yıldızlar Masa..
    13. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    14. Malatya’da 175 mahalle bekçisi göreve..
    15. Ahlat Merkez YBO, voleybolda il..
    16. Epilepsi hastası anne ve kızı 4 gündür..
    17. Özselek’ten yapılandırmada son gün..
    18. Kaymakam Ermiş’ten “Taraftar yorumu”
    19. Adana’da Okullararası Yıldızlar Tenisi..
    20. Bursa Memur-Sen’den İslam İşbirliği..
    21. DTSO Meclis toplantısı gerçekleştirildi
    22. İflası yaşayan yatırımcı yabancı..
    23. Bursa narkotik polisinden uyuşturucu..
    24. Sözlü: "Her okul, her fabrika 2 köpeği..
    25. Giresun İl Özel İdaresi’nden istinat..
    26. Zeybekci, heyelan bölgesinde
    27. Günün ilk yarısında en çok değer..
    28. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    29. TBMM Başkanlık Divanı toplantısı
    30. Netanyahu için zor hafta
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor