0553 313 94 23

ODTÜ Rektörlüğünden yurt açıklaması:

"Yeni yurdun kapasitesinin dolmaması halinde bile yurda ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği protokolde yer almaktadır"- "KYK yurdu için inşaatın yapılacağı bölgede kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir. Alınan yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4 bin metrekarelik arazi aynen korunacak olup bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacı kesilmeyecek. Bölgede kavak ağaçları dışında kalan toplam 40 ağaç ise korunacak"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:29
ODTÜ Rektörlüğünden yurt açıklaması:

ANKARA (AA) - ODTÜ Rektörlüğünden, üniversite kampüs alanı içine yapılacak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna kapasitenin dolmaması halinde bile ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği bildirildi.

ODTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci yurdunun ODTÜ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 21 Mayıs 2018'de imzalanan protokol kapsamında yapılacağı ifade edildi.

Yurdun arazisinin hem üniversite yönetim kurulunun hem de üniversitede konu ile ilgili komisyon ve akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, ODTÜ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'ndaki orman alanı sınırları dışında, yapılanmaya müsait ODTÜ Kampüs Alanı olarak belirtilen bölge içinde belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KYK yurdu için inşaatın yapılacağı bölgede kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir. Alınan yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4 bin metrekarelik arazi aynen korunacak olup bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacı kesilmeyecek. Bölgede kavak ağaçları dışında kalan toplam 40 ağaç ise korunacak. Bugüne kadar üniversitemizde yaklaşık 45 bin nitelikli kavak ağacı kesilerek satılmış ve üniversitemiz adına önemli bir gelir elde edilmiş olup ayrıca geçmişte çevre köy okullarında yakacak olarak kullanılmak üzere ücretsiz olarak devredilmiştir.

Bugün için üniversitemizin yurt ihtiyacı yaklaşık bin 750 kişilik. KYK yurdunun tamamlanması ile halen Ankara ilinde farklı KYK yurtlarında kalan 434 öğrencimiz de tercih etmeleri halinde kampüsümüzdeki bu yurtta kalabileceklerdir."

ODTÜ'nün açıklamasında, "KYK'nın yaptıracağı yeni yurdun sadece üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik olacağı ve yurdun kapasitesinin dolmaması halinde bile yurda ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği protokolde yer almaktadır. Yurda öğrencilerin kabulü ise, mevcut uygulamada olduğu gibi öğrencilerimizin tercihleri doğrultusunda olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaşanılan süreçten kurumun ve öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için bugünkü gelişmelere sağduyuyla yaklaşan üniversite mensuplarına ve öğrencilere teşekkür edildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:29
  1. KYK yurdu
  2. ODTÜ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menemenspor'da çifte imza
    1. Menemenspor'da çifte imza
    2. Ali Babacan istifa dilekçesini AK..
    3. Konya’da özel öğrencilerin hasat..
    4. Kızılay’dan Kabalar Köyüne battaniye..
    5. TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK..
    6. Mısır'daki akaryakıt zammı sosyal..
    7. Tanca Akdeniz 2 Limanı Afrika'nın yeni..
    8. İntihar eden polis memuru toprağa..
    9. Sanayi devinden Kocaeli’de eğitim ve..
    10. GÜNCELLEME 2 - Pendik'te araca saldırı..
    11. Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna..
    12. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    13. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
    14. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
    15. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
    16. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
    17. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
    20. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
    21. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
    22. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
    23. Hamile kadına dehşeti yaşatmıştı.....
    24. Malatya 'Bakanlık' istiyor
    25. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
    26. Bozüyük’te Emekliler Haftası kutlandı
    27. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    28. Kanyonda kaybolan 5 turist kurtarıldı
    29. Adana Büyükşehir’de gündem..
    30. AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”