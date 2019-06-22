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ODTÜ Gençlik Parkı ilk mezunlarını verdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ODTÜ Gençlik Parkı öğrencilerinin mezuniyet töreninde, belediye olarak eğitimin her alanında var olduklarını belirterek, “Bunları yapmak normalde, olağan koşullarda bizim işimiz değil.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
ODTÜ Gençlik Parkı ilk mezunlarını verdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ODTÜ Gençlik Parkı öğrencilerinin mezuniyet töreninde, belediye olarak eğitimin her alanında var olduklarını belirterek, “Bunları yapmak normalde, olağan koşullarda bizim işimiz değil. Ama yapması gerekenler yapmadığı, kör ve sağır davrandığı için biz yapıyoruz” dedi.


Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle 2 yıl önce hizmete açtığı ODTÜ Gençlik Parkı, ilk dönem mezunlarını verdi. Çağlayan Mahallesi’nde bulunan ve Türkiye’de belediyelerin eğitim alanındaki en özgün projesine ev sahipliği yapan parkta yapılan törene Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ile birlikte katıldı.


Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreni gençlerin gösterileriyle devam etti. Gösterilerinin sonunda mezun öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.


Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, yaklaşık 2.5 yıl önce ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek’le ODTÜ Gençlik Parkı projesini konuşurken oldukça heyecanlandığını belirterek, bugün çok güzel bir tabloyla baş başa olduklarını söyledi. ODTÜ Gençlik Parkı’nın özgür fikirli, açık dimağlı ve sosyo-ekonoik ya da kültürel nedenlerle belli eğitimlere ulaşamayan insanların doğru bir örnekte buluşması anlamana geldiğinin altını çizen Başkan Uysal, mezun olan öğrencilerin çalışkan ve sorumlu bir habamam sınıfı görüntüsü içinde olduğunu söyledi.


"Çocukların eğitiminin önemi"


Muratpaşa Belediyesi olarak kreşlerden üniversite hazırlık kurslarına eğitimin her alanında var olduklarını, üstelik robotik-kodlama gibi yeni eğitim modelleriyle zenginleştirilmiş bir içeriğe sahip olduklarını aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:“Yakın bir gelecekte Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde STEM eğitimlerine de başlayacağız. Bunları yapmak normalde, olağan koşullarda bizim işimiz değil. Ama yapması gerekenler yapmadığı, kör ve sağır davrandığı için biz yapıyoruz. Yapıyoruz ki, doğrusunu görsünler ve yapsınlar. Çünkü dünyayla buluşabilmemizin, rekabet edebilmemizin yolu çocuklarımızı dünya standartlarında yetiştirmemizden geçiyor. Bu proje, dünyada olup biten olumsuz şeylerin olup bitmemesi için bir şey yapanlarının hikayesidir.”


Diğer konuşmaların ardından ODTÜ Gençlik Parkı’nın 33 mezun öğrencisi, törenle sertifikalarını alarak keplerini havaya fırlattı. Mezuniyet töreni İlke Türkdoğan ve Grup Gümüş Pena konseriyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
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