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Ödlek Siyonistler Hamas'tan korktu... Kaçış başladı!

Filistin'deki gayri meşru Yahudi yerleşimcilerin, Hamas'tan korkarak kaçmaya başladığı bildirildi.

13 Kasım 2018 Salı 10:44
Ödlek Siyonistler Hamas'tan korktu... Kaçış başladı!

 yeniakit.com.tr  Dün Filistin'e yönelik hava saldırılarına tekrar başlayan terör devleti İsrail katliamlarını sürdürürken, Ortadoğu'nun gayrimeşru çocukları Yahudi yerleşimciler Hamas'tan korkarak kaçmaya başladı. 

3 bin kişi kaçıyor

Bölgede yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, hareketi oldukça yüksek el-İlat'taki otellerin, sözde İsrail'in güneyinden kaçan 3 bin kişiyi ağırlamaya hazırlandığını aktardı. 

Gazze'den kaçış başladı

Yahudi yerleşimciler, işgal ettikleri Gazze'den, Hamas saldırısından korktuğu için kaçmaya başladı. 

Terör devleti Filistin'i vuruyor

Terör devleti İsrail, dün Filistin'e yönelik hava saldırılarına tekrar başladı. Sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu. 

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:44
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