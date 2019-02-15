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Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen sayısı belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde, Ödemiş’te 103 bin 153, Beydağ’da 10 bin 256, Kiraz’da 33 bin 776 seçmen sandığa gidecek.

15 Şubat 2019 Cuma 11:31
Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen sayısı belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde, Ödemiş’te 103 bin 153, Beydağ’da 10 bin 256, Kiraz’da 33 bin 776 seçmen sandığa gidecek.


Büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıkların seçiminin yapılacağı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin seçmen ve sandık sayıları belli oldu.


İlçe seçim kurullarından edinilen bilgiye göre, Ödemiş’te ikisi seyyar, ikisi cezaevlerinde 364 sandık, Beydağ’da biri seyyar 44 sandık, Kiraz’da biri seyyar 129 sandık kurulacak.


Ödemiş’te 360 sandıkta 103 bin 153 kişinin oy kullanacağı ifade edilirken, cezaevlerindeki iki sandıkta 200 kişi, seyyar sandıklarda da 53 kişi oy verme işleminde bulunacak. Ödemiş’te son yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 103 bin 101 olan seçmen sayısı 52 kişilik artış gösterdi.


Beydağ’da 10 bin 256 seçmende büyükşehir belediye başkanlığı, ilçenin belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve mahalle muhtarları için sandık başına gidecek. Beydağ’da son seçimlerde, 9 bin 972 olan seçmen sayısının ise 284 kişi artış gösterdiği belirtildi.


Kiraz’da ise 33 bin 776 seçmen 129 sandıkta oy kullanacak. Seyyar sandık için 15’e yakın başvurunun yapıldığı öğrenilirken, ilçe merkezindeki dört mahallede 23 sandık, mahalleye dönüşen köylerde ise 105 sandık kurulacak. 7 bin 44 seçmen merkez mahallelerde, 26 bin 732 seçmen de eski köylerde oy verecek. Kiraz’da seçmen sayısı ise 24 Haziran seçimlerine göre 115 kişi arttı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:31
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