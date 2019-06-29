Ödemiş Kent Konseyi’nde seçim maratonu

Ödemiş Kent Konseyi’nin seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Taşlı seçildi.

Ödemiş Kent Konseyi’nde seçimli genel kurul güzel bir seçim yarışına sahne oldu. Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği (KOZA-DER) yönetim kurulu üyesi Mehmet Taşlı, Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy ve Ödemiş Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Gökşin başkanlığa aday olurken yürütme kurulu için de iki ayrı liste yarıştı.

Belediye Kültür Merkezi büyük salonda düzenlenen genel kurula Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, başkan yardımcıları Özay Kaptan, Aziz Özgen ve Ufuk Kızıler, Ödemiş’teki kurumların amirleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı. Ödemiş Kent Konseyi genel kurul üyesi kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile muhtarların oy kullandığı seçimler öncesi divan kurulu başkanlığına Ufuk Aykol, katip üyeliklere de Ümran Akça Ateş ve Ahmet Kipici oybirliğiyle seçildi. Tasnif kurulu üyelerine ise yine oybirliği ile Turgut Akın, Hicran Özer Özçelik ve Murat Öncel seçildi.

Başkan Eriş’ten katılımcılık vurgusu

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yerel yönetimlerde katılımcılığının önemini vurgulayan bir açılış konuşması yaptı. Ödemiş Kent Konseyi’nin yeni dönemde daha aktif bir biçimde çalışarak kent adına önemli tespit ve önerilerde bulunacağına inandığını ifade eden Eriş, 1999 sonrası dönemde Ödemiş’te temelleri atılan Yerel Gündem 21’in devamı niteliğindeki Ödemiş Kent Konseyi’nin yürütme kurulu, meclisleri ve çalışma grupları ile katılımcı yönetim anlayışına katkı sunmasının temel hedef olduğunun altını çizdi.

Daha sonra başkan adayları Mehmet Taşlı, Murat Gökşin ve Mustafa Köksoy, genel kurul üyelerine seslenerek hedefledikleri aktif Kent Konseyi yapısını anlattılar.

Taşlı ve Köksoy yürütme kurulu için de aday listesi sunarken gizli oy usulü ile seçimlere geçildi. Adaylardan birisinin genel kurul üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyunu almasını arayan ilk turda Mehmet Taşlı 98, Mustafa Köksoy 72, Murat Gökşin de 1 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. Böylelikle seçim ikinci tura kaldı. Genel kurul üye tamsayısının salt çoğunluğunun arandığı ikinci turda da Mehmet Taşlı 95, Mustafa Köksoy ise 54 oy aldı. Seçim üçüncü tura kalırken Mustafa Köksoy, sonucun belli olduğunu belirterek Taşlı’yı kutladı ve seçimden çekildiğini söyledi. Üçüncü tur oylaması sonucunda Ödemiş Kent Konseyi’nin iki yıl süreyle yeni başkanı Mehmet Taşlı oldu.

Taşlı ile yarışan Köksoy, kent konseyinin yeni dönemde Ödemiş halkı adına, Ödemiş’in gelişimi adına önemli bir role sahip olması gerektiğini belirterek, kent konseylerinin siyasetin etki alanından bağımsız çalışmasının önemini vurguladı.

Taşlı, teşekkür etti

Köksoy’u seçimde sergilediği demokratik tavırdan dolayı kutlayan Ödemiş Kent Konseyi’nin yeni başkanı Mehmet Taşlı da “Güzel bir seçim oldu. Hemşehrilerimiz kentimizin yönetimine katkı sunmak ve gelecekte de söz sahibi olabilmek adına saatler süren seçim maratonunda bizim heyecanımızı paylaştı. Seçimlere katılan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Kazanan Ödemiş oldu, hepimiz kazanmış olduk. Yürütme kurulumuz da firesiz şekilde genel kurulumuzdan geçti. Bundan sonra kentimiz için hemşehrilerimiz için el ele çalışıp katkı sunma zamanıdır. Genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Taşlı ile birlikte yürütme kurulu da Ödemiş Gıda Maddeleri Odası Başkanı Hülya Çavuş, Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı ve İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran, Ödemiş Sanat Etkinlikleri Mecrası Derneği(ÖSEM) Başkanı Av. Safiye Özçelik, Ödemişspor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızıler, gazeteci ve eğitimci Selim Şahan, iç mimar Egemen Atasoy, antikacı ve gazeteci Recep Yılmaz’dan oluştu.