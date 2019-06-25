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Ödemiş Kent Konseyi seçimi 28 Haziran’da

Ödemiş Kent Konseyi, 28 Haziran 2019 tarihinde genel kurulu gitmeye hazırlanırken, adaylarda belli olmaya başladı.

25 Haziran 2019 Salı 11:34
Ödemiş Kent Konseyi seçimi 28 Haziran’da

Ödemiş Kent Konseyi, 28 Haziran 2019 tarihinde genel kurulu gitmeye hazırlanırken, adaylarda belli olmaya başladı. İlkkurşun Mahallesi Muhtarı Veteriner Hekim Mert Atik’in adaylığını açıklayıp çekilmesinin ardından, kente kuyumcu olan Mehmet Taşlı başkanlığa aday olduğunu açıkladı.


Ödemiş Kent Konseyi, 28 Haziran 2019 tarihinde genel kurulu gitmeye hazırlanıyor. Adaylar yavaş yavaş belli olurken, adaylığını açıklayan son kişi ise kente kuyumcu olan Mehmet Taşlı oldu. Bir süredir konuyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve seçime 7 kişilik yürütme kurulu adayları ile gireceklerini belirten Taşlı, Ödemiş’te çevre konusunda duyarlığı olan bazı kişi ve kurumlarla iş birliği yaparak, kentin geleceği ile ilgili planlarını kent konseyi çalışmaları ile birleştirmek istediklerini söyledi.


Asıl mesleğinin veteriner hekimlik ve tarım danışmanlığı olduğu belirten Taşlı, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yasal güvenceye kavuşan kent konseylerinin kuruluş amaçlarının; kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek olduğunu belirtti. Taşlı, "Oluşturduğumuz ekip ile Ödemiş’teki kurumların koordinasyon içinde çalışması ve kentte yaşayan insanların önerilerinin bu kurumlara aktarılması konusunda görev almak istiyoruz" dedi.


Ödemişli çevrecilerin yakından bildiği çevreci Koza Hareketi Derneği (Koza Der) adına genel kurula katıldığını belirten Taşlı, “Kent Konseyleri; merkezi hükümetin, yerel yönetimin, ilçedeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapıları buluşturan bir yönetişim mekanizmasıdır" şeklinde konuştu.


Ödemiş Kent Konseyi’nin bir süredir atıl kaldığını ifade eden Taşlı, “Ödemiş’teki kurum ve kuruluşları harekete geçireceğine inandığımız 7 arkadaşımızla birlikte yola çıkıyoruz. ÖSEM’den avukat Safiye Özçelik, Eğitim Sen’den eğitimci-gazeteci Selim Şahan, Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, Gıda Maddeleri Odası Başkanı Hülya Çavuş, genç mimar arkadaşımız Egemen Atasoy, antikacı Recep Yılmaz ve Ödemiş Belediyesi’nden teknik danışman endüstri mühendisi Bihter Aka ile birlikte, genel kurula katılacak temsilcilerden destek istiyoruz. Ekibimizi oluştururken, kurumların temsiliyetine dikkat ettik" diye konuştu.


Şuana kadar tek aday Mehmet Taşlı olurken, genel kurula kadar adayların artabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:34
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