Ödemiş Kent Konseyi, çalışmalarına ziyaretlerle başladı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurul sonucunda yeni yönetime seçilen Ödemiş Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, kaymakam ve belediye başkanını ziyaret etti.

Ödemiş Kent konseyi yürütme kurulu üyeleri, genel kurulun ardından Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyaret nedeniyle başkan Mehmet Taşlı ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür eden Dayıoğlu, yeni seçilen kent konseyi üyelerini kutladı. Kaymakam Dayıoğlu, basından takip ettiği kadarıyla zorlu olduğu kadar demokratik bir yarış içinde geçen genel kurulun ardından yeni yönetime seçilen Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı ve üyelere başarı dileklerini iletti.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı da, "Kaymakamımız Kasım Fikret Dayıoğlu’nu ziyaretimizde Ödemiş’in güncel sorunları ile ilgili görüşlerini, tavsiyelerini ve paylaşımlarını aldık. Kendisine ve personelimize gösterdikleri ilgi dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Sonuçta bu tip toplumsal çalışmaların başarılı verimli olabilmesi için hep beraber katılımla ortak akıl ve birikimle çalışılması gerekliliği. Biz de bu yolu takip ediyoruz edeceğiz" dedi.

Başkan Eriş de ziyaret edildi

Ödemiş Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’e de bir ziyaret yaptı. Yapılan ziyarette Başkan Eriş, yeni seçilen üyelerle sohbet etti. Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, “Ödemiş, hepimizin yaşam alanı. Kent Konseyi olarak yaşam alanlarımızda yapılacak değişikliklere katkı sunmak” istiyoruz dedi.

Belediye başkanı Mehmet Eriş de, kent konseyinin demokratik bir seçim geçirdiğini belirterek, yeni göreve gelen üyeleri tebrik etti. Eriş, kent konseyinin ilçedeki seçilmişler tarafından seçildiğini belirterek, "İlçemizde, doğrudan demokrasi ile temsili demokrasiyi işletmek ve kentin geleceği adına güzel işlerde ortaklaşmak istiyoruz" dedi.

Ziyarete, belediyenin bazı daire müdürleri de eşlik etti.