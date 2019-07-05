0553 313 94 23

Ödemiş Kent Konseyi, çalışmalarına ziyaretlerle başladı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurul sonucunda yeni yönetime seçilen Ödemiş Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, kaymakam ve belediye başkanını ziyaret etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:23
Ödemiş Kent Konseyi, çalışmalarına ziyaretlerle başladı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurul sonucunda yeni yönetime seçilen Ödemiş Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, kaymakam ve belediye başkanını ziyaret etti.


Ödemiş Kent konseyi yürütme kurulu üyeleri, genel kurulun ardından Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu’nu makamında ziyaret etti.


Ziyaret nedeniyle başkan Mehmet Taşlı ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür eden Dayıoğlu, yeni seçilen kent konseyi üyelerini kutladı. Kaymakam Dayıoğlu, basından takip ettiği kadarıyla zorlu olduğu kadar demokratik bir yarış içinde geçen genel kurulun ardından yeni yönetime seçilen Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı ve üyelere başarı dileklerini iletti.


Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı da, "Kaymakamımız Kasım Fikret Dayıoğlu’nu ziyaretimizde Ödemiş’in güncel sorunları ile ilgili görüşlerini, tavsiyelerini ve paylaşımlarını aldık. Kendisine ve personelimize gösterdikleri ilgi dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Sonuçta bu tip toplumsal çalışmaların başarılı verimli olabilmesi için hep beraber katılımla ortak akıl ve birikimle çalışılması gerekliliği. Biz de bu yolu takip ediyoruz edeceğiz" dedi.



Başkan Eriş de ziyaret edildi


Ödemiş Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’e de bir ziyaret yaptı. Yapılan ziyarette Başkan Eriş, yeni seçilen üyelerle sohbet etti. Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, “Ödemiş, hepimizin yaşam alanı. Kent Konseyi olarak yaşam alanlarımızda yapılacak değişikliklere katkı sunmak” istiyoruz dedi.


Belediye başkanı Mehmet Eriş de, kent konseyinin demokratik bir seçim geçirdiğini belirterek, yeni göreve gelen üyeleri tebrik etti. Eriş, kent konseyinin ilçedeki seçilmişler tarafından seçildiğini belirterek, "İlçemizde, doğrudan demokrasi ile temsili demokrasiyi işletmek ve kentin geleceği adına güzel işlerde ortaklaşmak istiyoruz" dedi.


Ziyarete, belediyenin bazı daire müdürleri de eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da otomobilde patlama
    1. Hatay'da otomobilde patlama
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. "Kıbrıs meselesi, bizim milli..
    4. Adıyaman’da haraç operasyonu: 2 gözaltı
    5. Diş fırçalarken bu noktalara dikkat
    6. Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye..
    7. Kayserispor Plange’yi idmana aldı
    8. Yunus Polisler, temel eğitim kursu ile..
    9. Didim’de 38 kaçak göçmen yakalandı
    10. Kereste atölyesinin yanındaki evde..
    11. Hong Kong liderinden göstericilere..
    12. Direksiyon başında baygınlık geçirince..
    13. Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm..
    14. Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana..
    15. En yüksekteki çöpleri geri..
    16. Hong Konglu öğrenciler, Lam ile kapalı..
    17. Ziya ilk kez Süper Lig’de oynayacak
    18. Erkekler için farklı düğün..
    19. Kaymakam Okatan, iş makinesiyle yol..
    20. Karısının cesedini aylarca..
    21. Aydın’da bir mahalleye daha..
    22. Kaymakam Özdemir, Kur’an kursunda..
    23. İtalyan ekibi Genoa, Sinan Gümüş’ü..
    24. Uyuşturucu tacirleri, yunuslardan..
    25. Asimder’den Vali Bilmez’e teşekkür
    26. "Süper Lig'de kalıcı olacağız"
    27. Ödemiş Kent Konseyi, çalışmalarına..
    28. Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin..
    29. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin..
    30. Başkan Öner Başbağlar katliamını..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"