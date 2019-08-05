Ödemiş emniyetinden zehir takibi: Uyuşturucu haplar ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap, esrar ve Hint keneviri tohumu ele geçirdi, operasyon kapsamında 1 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz günlerde Emmioğlu Mahallesi’nde devriye görevindeyken bir araçtaki 2 kişiden şüphelenerek takibe başladı. Araçta bulunan 2 şahsa daha önce hakkında uyuşturucu madde konularından işlem yapıldığı tespit edilirken A.B.’nin, evinin önüne giderek uyuşturucu sattığı belirlendi. Bunun üzerine operasyonun düğmesine basıldı. Baskında, evde ve şüpheliler üzerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 86 adet ekstasy hap, 70 gram esrar, 7 gram Hint keneviri tohumu ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

1 tutuklama

A.B. (54) ve eşi Ö.B. (49), "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye çıkartıldı. A.B. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken Ö.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçta bulunan H.S. (43), ve A.T. (41) isimli şüphelilerin yapılan tıbbi tahlillerinde uyuşturucu madde kullanımının pozitif olduğu belirlendi. Şüphelilerden H.S.’ye uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanması nedeniyle 5 bin 167 lira idari para cezası kesilerek ehliyetine 5 yıl el konuldu.