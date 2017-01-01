Ödemeler taksitlendirilirse herkes barışa dahil olur

BUĞRA KARDAN

Kısa sürede başvuru sayısının 1 milyon 500 bine ulaşılmasını bir başarı olarak görenlerin yanı sıra, başarılı bir uygulama için sayının hızla 15 milyon kişiye ulaşmasının gerekliliğini dile getirenler de var. Bu konuda uygulanan yöntemlerin başında ödemelerin vadelerin bölünmesi bulunuyor. Editörümüz Buğran Kardan konuyu uzmanlarına sordu.

ŞARTLAR ELE ALINMALI

Şu aşamada ödeme şartlarının yeniden ele alınmasını öneren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Uzun’dan ödeme şartlarına da değindi.

Uzun, “Ödemelerin taksitlendirilebilir. İmar Barışı kapsamında finans kurumlarının kredi vermesinin önü açılabilir” tavsiyeleri geldi. Uzun, İmar Barışı’nda ödemelerin taksitlendirilmesiyle ruhsatsız yapıların önemli bölümünün kayıt altına alınacağını belirtti.

BAŞVURU ARTAR

Uygulamadan orta ve dar gelirliler faydalanacak. Bu kesimlerin temennisi ödemelerin vadelere bölünmesi. 100 metrekarelik bir yapının 2 katlı binalar için bin 800 lira, 3-7 katlı binalar için 3 bin lira, 8 katlı bir binada yer alması halinde 4 bin 800, villa tipinde olması halinde ise 6 bin lira yapı kayıt bedeli ödenmeli. Kat mülkiyet alabilmek için ise bu bedellerin iki katı kadar ödeme yapılmalı. Bu da rakamların 3 bin 200 lira ile 12 bin liraya kadar çıkması anlamına geliyor. Arsa rayiç bedelinin rakamı arttırıyor. İmar Barışı’ndan yararlanacak olanlar, bu bedellerin ödenmesi konusunda da devletin taksitlendirme gibi bir kolaylık sunması halinde başvuruların artabileceğine işaret ediyor.

MÜKTESEP HAK KANUNLAŞMALI

Ödeme şartları gibi müktesep hak konusu da önem taşıyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) İcra Kurulu Üyesi Aziz Yeniay da İmar Barışı’nın olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

Yeniay, “Bu barış önemli bir derde deva oluyor. Ama ileride karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmek için de tedbir almak gerekiyor. Bu anlamda müktesep hakkının bir an evvel kanunlaşması gerekiyor” tembihinde bulundu.