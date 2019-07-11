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Ödemeler dengesi (2)

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta 204 milyon dolar oldu

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:34
Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 204 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayısta 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla 51 milyon dolar azalarak 204 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 456 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 138 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 369 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Bu dönemde, yurt içi bankalar yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 52 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlarda ise 1 milyar 511 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 989 milyon dolar ve 1 milyar 797 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise mayıs ayında bankalar 616 milyon dolar, genel hükümet 126 milyon dolar ve diğer sektörler 524 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde mayıs ayında 3 milyar 8 milyon dolar artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Mayıs2019 Mayıs2019 Ocak-Mayıs
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-28.035151-3.142
1. İhracat72.23716.91677.126
2. İthalat101.50517.62282.683
Mal Dengesi-29.268-706-5.557
3. Hizmet Gelirleri15.8374.47317.186
4. Hizmet Giderleri9.6852.1709.910
Mal ve HizmetDengesi-23.1161.5971.719
5. Birincil YatırımKaynaklı Gelirler2.5205482.697
6. Birincil YatırımKaynaklı Giderler7.5921.9677.783
Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi-28.188178-3.367
7. İkincil YatırımKaynaklı Gelirler153-27225
B.SERMAYE HESABI31-619
C.FİNANS HESABI-18.521-1.259-3.222
8. DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi1.7506321.094
9. DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.9308364.143
10. PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi-56-1182.157
11. PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu720-5745.847
11.1. HisseSenetleri-858-138666
11.2. Borç Senetleri1.578-4365.181
12. Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi-1.967-2.6208.129
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet1600
12.3. Bankalar-3.929-3.9996.607
12.4. DiğerSektörler1.9461.3791.522
13. Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu13.598-1.1094.612
13.1. Merkez Bankası145-5-487
13.2. Genel Hükümet-154-126-321
13.3. Bankalar4.958-2.140-1.519
13.4. DiğerSektörler8.6491.1626.939
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-9.4831.40499
D.NET HATA VE NOKSAN8.7121.604739
GENEL DENGE771-3.008-838
E.REZERV VARLIKLAR-7713.008838
14. Resmi Rezervler-7713.008838
15. Uluslararası ParaFonu Kredileri000


(Bitti)

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:34
  1. Ödemeler Dengesi
  2. Piyasalar
  3. TCMB

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