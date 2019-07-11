Ödemeler dengesi (2)
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta 204 milyon dolar oldu11 Temmuz 2019 Perşembe 10:34
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 204 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Mayısta 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla 51 milyon dolar azalarak 204 milyon dolar oldu.
Portföy yatırımları 456 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 138 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 369 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.
Bu dönemde, yurt içi bankalar yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 52 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlarda ise 1 milyar 511 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 989 milyon dolar ve 1 milyar 797 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise mayıs ayında bankalar 616 milyon dolar, genel hükümet 126 milyon dolar ve diğer sektörler 524 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde mayıs ayında 3 milyar 8 milyon dolar artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2018 Ocak-Mayıs
|2019 Mayıs
|2019 Ocak-Mayıs
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-28.035
|151
|-3.142
|1.
|İhracat
|72.237
|16.916
|77.126
|2.
|İthalat
|101.505
|17.622
|82.683
|Mal Dengesi
|-29.268
|-706
|-5.557
|3.
|Hizmet Gelirleri
|15.837
|4.473
|17.186
|4.
|Hizmet Giderleri
|9.685
|2.170
|9.910
|Mal ve HizmetDengesi
|-23.116
|1.597
|1.719
|5.
|Birincil YatırımKaynaklı Gelirler
|2.520
|548
|2.697
|6.
|Birincil YatırımKaynaklı Giderler
|7.592
|1.967
|7.783
|Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi
|-28.188
|178
|-3.367
|7.
|İkincil YatırımKaynaklı Gelirler
|153
|-27
|225
|B.
|SERMAYE HESABI
|31
|-6
|19
|C.
|FİNANS HESABI
|-18.521
|-1.259
|-3.222
|8.
|DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.750
|632
|1.094
|9.
|DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.930
|836
|4.143
|10.
|PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi
|-56
|-118
|2.157
|11.
|PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|720
|-574
|5.847
|11.1.
|HisseSenetleri
|-858
|-138
|666
|11.2.
|Borç Senetleri
|1.578
|-436
|5.181
|12.
|Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi
|-1.967
|-2.620
|8.129
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|16
|0
|0
|12.3.
|Bankalar
|-3.929
|-3.999
|6.607
|12.4.
|DiğerSektörler
|1.946
|1.379
|1.522
|13.
|Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu
|13.598
|-1.109
|4.612
|13.1.
|Merkez Bankası
|145
|-5
|-487
|13.2.
|Genel Hükümet
|-154
|-126
|-321
|13.3.
|Bankalar
|4.958
|-2.140
|-1.519
|13.4.
|DiğerSektörler
|8.649
|1.162
|6.939
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-9.483
|1.404
|99
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|8.712
|1.604
|739
|GENEL DENGE
|771
|-3.008
|-838
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-771
|3.008
|838
|14.
|Resmi Rezervler
|-771
|3.008
|838
|15.
|Uluslararası ParaFonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)
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