Ödemeler dengesi (2)
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, nisanda 578 milyon dolar oldu14 Haziran 2019 Cuma 10:32
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 578 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Nisanda 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolar oldu.
Portföy yatırımları 4 milyar 519 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 568 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 405 milyon dolar ve 511 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
Diğer yatırımlarda 1 milyar 281 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 56 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 833 milyon dolar ve 72 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 157 milyon dolar net kullanım sağladı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2018 Ocak-Nisan
|2019 Nisan
|2019 Ocak-Nisan
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-21.822
|-1.334
|-3.331
|1.
|İhracat
|57.207
|15.374
|60.200
|2.
|İthalat
|79.916
|17.218
|65.099
|Mal Dengesi
|-22.709
|-1.844
|-4.899
|3.
|Hizmet Gelirleri
|11.949
|3.768
|12.757
|4.
|Hizmet Giderleri
|7.506
|2.030
|7.890
|Mal ve HizmetDengesi
|-18.266
|-106
|-32
|5.
|Birincil YatırımKaynaklı Gelirler
|1.998
|513
|2.147
|6.
|Birincil YatırımKaynaklı Giderler
|5.838
|1.756
|5.701
|Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi
|-22.106
|-1.349
|-3.586
|7.
|İkincil YatırımKaynaklı Gelirler
|284
|15
|255
|B.
|SERMAYE HESABI
|25
|-1
|25
|C.
|FİNANS HESABI
|-19.421
|5.222
|-1.993
|8.
|DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.320
|-34
|462
|9.
|DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.245
|544
|3.251
|10.
|PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi
|-171
|2.376
|2.326
|11.
|PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.684
|-2.143
|6.598
|11.1.
|HisseSenetleri
|-834
|-78
|804
|11.2.
|Borç Senetleri
|2.518
|-2.065
|5.794
|12.
|Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi
|-5.052
|3.200
|10.734
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|16
|0
|0
|12.3.
|Bankalar
|-6.283
|3.066
|10.589
|12.4.
|DiğerSektörler
|1.215
|134
|145
|13.
|Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu
|10.589
|1.919
|5.666
|13.1.
|Merkez Bankası
|152
|-457
|-482
|13.2.
|Genel Hükümet
|-99
|-72
|-210
|13.3.
|Bankalar
|4.420
|847
|585
|13.4.
|DiğerSektörler
|6.116
|1.601
|5.773
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-2.376
|-6.557
|-1.313
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|4.428
|3.752
|-857
|GENEL DENGE
|-2.052
|2.805
|2.170
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|2.052
|-2.805
|-2.170
|14.
|Resmi Rezervler
|2.052
|-2.805
|-2.170
|15.
|Uluslararası ParaFonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)
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