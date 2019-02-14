Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 803 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.



Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon dolar artarak 803 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 840 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 143 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 672 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 370 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 518 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 585 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 991 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 999 milyon dolar, 51 milyon dolar ve 282 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde aralıkta 860 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.





- Yıl sonu güncellemeleri





"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2014 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.

Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2014'te 600 milyon dolar, 2015'te 263 milyon dolar, 2018 Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 151 milyon dolar azalış ve 2016 ile 2017 yılında sırasıyla 135 milyon dolar ve 58 milyon dolar artış gösterdi. Böylece net hata ve noksan kalemi toplam 1 milyar 821 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Aralık 2018 Aralık 2018 Ocak-Aralık A- CARİ İŞLEMLER HESABI -47.347 -1.437 -27.633 1. İhracat 166.159 14.320 174.742 2. İthalat 225.114 16.003 216.327 Mal Dengesi -58.955 -1.683 -41.585 3. Hizmet Gelirleri 43.667 2.919 47.813 4. Hizmet Giderleri 23.729 1.851 23.043 Mal ve HizmetDengesi -39.017 -615 -16.815 5. Birincil YatırımKaynaklı Gelirler 4.959 616 6.132 6. Birincil YatırımKaynaklı Giderler 16.003 1.574 17.827 Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi -50.061 -1.573 -28.510 7. İkincil YatırımKaynaklı Gelirler 2.714 136 877 B. SERMAYE HESABI 17 -1 58 C. FİNANS HESABI -38.509 519 3.975 8. DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.701 365 3.637 9. DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 11.546 1.168 13.163 10. PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi -394 862 3.175 11. PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 24.082 -978 164 11.1. HisseSenetleri 3.192 143 -908 11.2. Borç Senetleri 20.890 -1.121 1.072 12. Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi 8.095 -2.801 10.947 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet -322 104 110 12.3. Bankalar 6.663 -2.148 7.317 12.4. DiğerSektörler 1.754 -757 3.520 13. Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu 13.283 -2.283 457 13.1. Merkez Bankası 550 -498 4.366 13.2. Genel Hükümet -1.367 -51 -835 13.3. Bankalar 4.092 -2.487 -12.124 13.4. DiğerSektörler 10.008 753 9.050 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -8.821 -1.957 -31.550 D. NET HATA VE NOKSAN 614 2.817 21.173 GENEL DENGE 8.207 -860 10.377 E. REZERV VARLIKLAR -8.207 860 -10.377 14. Resmi Rezervler -8.207 860 -10.377 15. Uluslararası ParaFonu Kredileri 0 0 0

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