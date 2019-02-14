Ödemeler dengesi (2)
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, aralıkta 803 milyon dolar oldu14 Şubat 2019 Perşembe 10:35
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 803 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon dolar artarak 803 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Portföy yatırımları 1 milyar 840 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 143 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 672 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 370 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlarda 518 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 585 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 991 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 999 milyon dolar, 51 milyon dolar ve 282 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde aralıkta 860 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.
- Yıl sonu güncellemeleri
"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2014 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.
Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2014'te 600 milyon dolar, 2015'te 263 milyon dolar, 2018 Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 151 milyon dolar azalış ve 2016 ile 2017 yılında sırasıyla 135 milyon dolar ve 58 milyon dolar artış gösterdi. Böylece net hata ve noksan kalemi toplam 1 milyar 821 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2017 Ocak-Aralık
|2018 Aralık
|2018 Ocak-Aralık
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-47.347
|-1.437
|-27.633
|1.
|İhracat
|166.159
|14.320
|174.742
|2.
|İthalat
|225.114
|16.003
|216.327
|Mal Dengesi
|-58.955
|-1.683
|-41.585
|3.
|Hizmet Gelirleri
|43.667
|2.919
|47.813
|4.
|Hizmet Giderleri
|23.729
|1.851
|23.043
|Mal ve HizmetDengesi
|-39.017
|-615
|-16.815
|5.
|Birincil YatırımKaynaklı Gelirler
|4.959
|616
|6.132
|6.
|Birincil YatırımKaynaklı Giderler
|16.003
|1.574
|17.827
|Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi
|-50.061
|-1.573
|-28.510
|7.
|İkincil YatırımKaynaklı Gelirler
|2.714
|136
|877
|B.
|SERMAYE HESABI
|17
|-1
|58
|C.
|FİNANS HESABI
|-38.509
|519
|3.975
|8.
|DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.701
|365
|3.637
|9.
|DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|11.546
|1.168
|13.163
|10.
|PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi
|-394
|862
|3.175
|11.
|PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|24.082
|-978
|164
|11.1.
|HisseSenetleri
|3.192
|143
|-908
|11.2.
|Borç Senetleri
|20.890
|-1.121
|1.072
|12.
|Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi
|8.095
|-2.801
|10.947
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|-322
|104
|110
|12.3.
|Bankalar
|6.663
|-2.148
|7.317
|12.4.
|DiğerSektörler
|1.754
|-757
|3.520
|13.
|Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu
|13.283
|-2.283
|457
|13.1.
|Merkez Bankası
|550
|-498
|4.366
|13.2.
|Genel Hükümet
|-1.367
|-51
|-835
|13.3.
|Bankalar
|4.092
|-2.487
|-12.124
|13.4.
|DiğerSektörler
|10.008
|753
|9.050
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-8.821
|-1.957
|-31.550
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|614
|2.817
|21.173
|GENEL DENGE
|8.207
|-860
|10.377
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-8.207
|860
|-10.377
|14.
|Resmi Rezervler
|-8.207
|860
|-10.377
|15.
|Uluslararası ParaFonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)
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