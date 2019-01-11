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Ödemeler dengesi (2)

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda 1 milyar 1 milyon dolar oldu

11 Ocak 2019 Cuma 11:02
Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar 1 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Kasım 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 673 milyon dolar artarak 1 milyar 1 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 1 milyar 720 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 346 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 482 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 139 milyon dolarlık net geri ödeme, genel hükümet 1 milyar 686 milyon dolarlık yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda da 296 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 733 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 678 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 2 milyar 149 milyon dolar ve 125 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 282 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 4 milyar 404 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Kasım2018 Kasım2018 Ocak-Kasım
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-39.608986-26.185
1. İhracat151.53816.133160.633
2. İthalat202.94915.610200.335
Mal Dengesi-51.411523-39.702
3. Hizmet Gelirleri40.6663.26544.863
4. Hizmet Giderleri21.4111.79021.253
Mal ve HizmetDengesi-32.1561.998-16.092
5. Birincil YatırımKaynaklı Gelirler4.4475565.487
6. Birincil YatırımKaynaklı Giderler14.3461.78916.298
Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi-42.055765-26.903
7. İkincil YatırımKaynaklı Gelirler2.447221718
B.SERMAYE HESABI16-159
C.FİNANS HESABI-39.292-2.4254.134
8. DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi2.3591243.256
9. DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu10.1051.12510.272
10. PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi-6567382.499
11. PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu23.3102.4581.067
11.1. HisseSenetleri3.050346-1.051
11.2. Borç Senetleri20.2602.1122.118
12. Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi3.855-1.75513.233
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet-401-206
12.3. Bankalar2.713-2.7589.463
12.4. DiğerSektörler1.5431.0233.764
13. Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu11.435-2.0513.515
13.1. Merkez Bankası-20824.921
13.2. Genel Hükümet-763-125-791
13.3. Bankalar2.882-2.972-9.611
13.4. DiğerSektörler9.5241.0448.996
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-3003.410-30.260
D.NET HATA VE NOKSAN72999419.507
GENEL DENGE-429-4.40410.753
E.REZERV VARLIKLAR4294.404-10.753
14. Resmi Rezervler4294.404-10.753
15. Uluslararası ParaFonu Kredileri000


(Bitti)

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:02
  1. Cari Açık
  2. Ödemeler Dengesi

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