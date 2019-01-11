Ödemeler dengesi (2)
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda 1 milyar 1 milyon dolar oldu11 Ocak 2019 Cuma 11:02
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar 1 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Kasım 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 673 milyon dolar artarak 1 milyar 1 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 1 milyar 720 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 346 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 482 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 139 milyon dolarlık net geri ödeme, genel hükümet 1 milyar 686 milyon dolarlık yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda da 296 milyon dolar net çıkış yaşandı.
Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 733 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 678 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 2 milyar 149 milyon dolar ve 125 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 282 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde kasımda 4 milyar 404 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2017 Ocak-Kasım
|2018 Kasım
|2018 Ocak-Kasım
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-39.608
|986
|-26.185
|1.
|İhracat
|151.538
|16.133
|160.633
|2.
|İthalat
|202.949
|15.610
|200.335
|Mal Dengesi
|-51.411
|523
|-39.702
|3.
|Hizmet Gelirleri
|40.666
|3.265
|44.863
|4.
|Hizmet Giderleri
|21.411
|1.790
|21.253
|Mal ve HizmetDengesi
|-32.156
|1.998
|-16.092
|5.
|Birincil YatırımKaynaklı Gelirler
|4.447
|556
|5.487
|6.
|Birincil YatırımKaynaklı Giderler
|14.346
|1.789
|16.298
|Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi
|-42.055
|765
|-26.903
|7.
|İkincil YatırımKaynaklı Gelirler
|2.447
|221
|718
|B.
|SERMAYE HESABI
|16
|-1
|59
|C.
|FİNANS HESABI
|-39.292
|-2.425
|4.134
|8.
|DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.359
|124
|3.256
|9.
|DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|10.105
|1.125
|10.272
|10.
|PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi
|-656
|738
|2.499
|11.
|PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|23.310
|2.458
|1.067
|11.1.
|HisseSenetleri
|3.050
|346
|-1.051
|11.2.
|Borç Senetleri
|20.260
|2.112
|2.118
|12.
|Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi
|3.855
|-1.755
|13.233
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|-401
|-20
|6
|12.3.
|Bankalar
|2.713
|-2.758
|9.463
|12.4.
|DiğerSektörler
|1.543
|1.023
|3.764
|13.
|Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu
|11.435
|-2.051
|3.515
|13.1.
|Merkez Bankası
|-208
|2
|4.921
|13.2.
|Genel Hükümet
|-763
|-125
|-791
|13.3.
|Bankalar
|2.882
|-2.972
|-9.611
|13.4.
|DiğerSektörler
|9.524
|1.044
|8.996
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-300
|3.410
|-30.260
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|729
|994
|19.507
|GENEL DENGE
|-429
|-4.404
|10.753
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|429
|4.404
|-10.753
|14.
|Resmi Rezervler
|429
|4.404
|-10.753
|15.
|Uluslararası ParaFonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)
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