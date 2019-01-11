Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar 1 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Kasım 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 673 milyon dolar artarak 1 milyar 1 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 1 milyar 720 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 346 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 482 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 139 milyon dolarlık net geri ödeme, genel hükümet 1 milyar 686 milyon dolarlık yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda da 296 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 733 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 678 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 2 milyar 149 milyon dolar ve 125 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 282 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 4 milyar 404 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Kasım 2018 Kasım 2018 Ocak-Kasım A- CARİ İŞLEMLER HESABI -39.608 986 -26.185 1. İhracat 151.538 16.133 160.633 2. İthalat 202.949 15.610 200.335 Mal Dengesi -51.411 523 -39.702 3. Hizmet Gelirleri 40.666 3.265 44.863 4. Hizmet Giderleri 21.411 1.790 21.253 Mal ve HizmetDengesi -32.156 1.998 -16.092 5. Birincil YatırımKaynaklı Gelirler 4.447 556 5.487 6. Birincil YatırımKaynaklı Giderler 14.346 1.789 16.298 Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi -42.055 765 -26.903 7. İkincil YatırımKaynaklı Gelirler 2.447 221 718 B. SERMAYE HESABI 16 -1 59 C. FİNANS HESABI -39.292 -2.425 4.134 8. DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.359 124 3.256 9. DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 10.105 1.125 10.272 10. PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi -656 738 2.499 11. PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 23.310 2.458 1.067 11.1. HisseSenetleri 3.050 346 -1.051 11.2. Borç Senetleri 20.260 2.112 2.118 12. Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi 3.855 -1.755 13.233 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet -401 -20 6 12.3. Bankalar 2.713 -2.758 9.463 12.4. DiğerSektörler 1.543 1.023 3.764 13. Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu 11.435 -2.051 3.515 13.1. Merkez Bankası -208 2 4.921 13.2. Genel Hükümet -763 -125 -791 13.3. Bankalar 2.882 -2.972 -9.611 13.4. DiğerSektörler 9.524 1.044 8.996 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -300 3.410 -30.260 D. NET HATA VE NOKSAN 729 994 19.507 GENEL DENGE -429 -4.404 10.753 E. REZERV VARLIKLAR 429 4.404 -10.753 14. Resmi Rezervler 429 4.404 -10.753 15. Uluslararası ParaFonu Kredileri 0 0 0





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