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Ödemeler dengesi (2)

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ekimde 699 milyon dolar oldu

11 Aralık 2018 Salı 10:35
Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 699 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla 784 milyon dolar azalarak 699 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 491 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 94 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 82 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 1 milyar 353 milyon dolarlık, diğer sektörler 25 milyon dolarlık net geri ödeme, genel hükümet ise 2 milyar dolarlık yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda da 2 milyar 605 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 745 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 515 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 1 milyar 383 milyon dolar ve genel hükümet 92 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 33 milyon dolar net kullanımda bulundu.

Resmi rezervlerde ekimde 1 milyar 713 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Ekim2018 Ekim2018 Ocak-Ekim
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-35.1292.770-27.174
1. İhracat136.52416.445144.593
2. İthalat183.15415.646184.779
Mal Dengesi-46.630799-40.186
3. Hizmet Gelirleri37.5774.92441.543
4. Hizmet Giderleri19.4111.89619.450
Mal ve HizmetDengesi-28.4643.827-18.093
5. Birincil YatırımKaynaklı Gelirler4.0674314.931
6. Birincil YatırımKaynaklı Giderler12.8961.59314.509
Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi-37.2932.665-27.671
7. İkincil YatırımKaynaklı Gelirler2.164105497
B.SERMAYE HESABI17360
C.FİNANS HESABI-39.7151.4156.501
8. DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi2.0113483.131
9. DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu9.4291.0479.163
10. PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi-8761911.761
11. PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu24.423682-1.442
11.1. HisseSenetleri3.074-94-1.446
11.2. Borç Senetleri21.3497764
12. Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi3.4681.80715.013
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet-410029
12.3. Bankalar3.22271212.220
12.4. DiğerSektörler6561.0952.764
13. Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu10.466-7985.683
13.1. Merkez Bankası-191-94.919
13.2. Genel Hükümet-1.011-92-666
13.3. Bankalar2.982-1.562-6.639
13.4. DiğerSektörler8.6868658.069
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları4.6031.358-33.615
D.NET HATA VE NOKSAN-8935518.442
GENEL DENGE-4.514-1.71315.173
E.REZERV VARLIKLAR4.5141.713-15.173
14. Resmi Rezervler4.5141.713-15.173
15. Uluslararası ParaFonu Kredileri000


(Bitti)


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:35
  1. Cari Açık
  2. Ödemeler Dengesi
  3. TCMB

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