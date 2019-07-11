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Ödemeler dengesi (1)

Cari işlemler hesabı, mayısta 151 milyon dolar fazla verdi - 12 aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
Ödemeler dengesi (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, 2018'in mayıs ayında 6 milyar 172 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 151 milyon dolar fazla oluştu. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 5 milyar 853 milyon dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin 594 milyon dolar artarak 2 milyar 303 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 469 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 204 milyon dolar düzeyinde açık oluşmuştu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 257 milyon dolar artarak 1 milyar 846 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 194 milyon dolar artarak 1 milyar 299 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar ise 104 milyon dolar azalarak 27 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, nisan ayı cari açık verisi 1 milyar 334 milyon dolardan 1 milyar 301 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise mayısta cari işlemler dengesinin 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
  1. Cari Açık
  2. Ödemeler Dengesi
  3. TCMB

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