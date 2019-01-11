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Ödemeler dengesi (1)

Cari işlemler hesabı, kasımda 986 milyon dolar fazla verdi - On iki aylık cari işlemler açığı kasımda 33 milyar 932 milyon dolara geriledi

11 Ocak 2019 Cuma 10:35
Ödemeler dengesi (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı, kasımda 986 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler hesabı kasımda 986 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 932 milyon dolara geriledi. Cari işlemler hesabında 2017'nin kasım ayında 4 milyar 482 milyon dolar açık oluşmuştu.

2017'nin kasım ayında 898 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın kasım ayında ise 4 milyar 514 milyon dolar fazla verdi.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, 2017'nin kasım ayında 4 milyar 781 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin 2018'in aynı ayında 523 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin aynı dönemde 1 milyar 475 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2017'nin kasım ayına göre 201 milyon dolar artarak 1 milyar 219 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 158 milyon dolar artarak 1 milyar 156 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, 62 milyon dolar azalarak 221 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, ekim ayı cari fazla verisi 2 milyar 770 milyon dolardan 2 milyar 746 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasımda cari işlemler dengesinin 1,05 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:35
  1. Cari Açık
  2. Cari fazla
  3. Ödemeler Dengesi
  4. TCMB

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