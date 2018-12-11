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Ödemeler dengesi (1)

Cari işlemler hesabı, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi - On iki aylık cari işlemler açığı ekimde 39 milyar 403 milyon dolara geriledi

11 Aralık 2018 Salı 10:20
Ödemeler dengesi (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler hesabı ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 403 milyon dolara geriledi. Cari işlemler hesabında geçen yılın ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık oluşmuştu.

Geçen yılın ekim ayında 466 milyon dolar açık oluşan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının, 2018'in aynı ayında 6 milyar 167 milyon dolar fazla verdiği görüldü.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, geçen yılın ekim ayında 5 milyar 643 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin, bu yılın aynı ayında 799 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon dolar artarak 3 milyar 28 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 501 milyon dolar artarak 2 milyar 648 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 99 milyon dolar artarak 1 milyar 74 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 168 milyon dolar azalarak 105 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, eylül ayı cari fazla verisi 1 milyar 830 milyon dolardan 1 milyar 806 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde cari işlemler dengesinin 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.


(Sürecek)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:20
  1. Ödemeler Dengesi
  2. TCMB

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