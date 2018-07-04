Ödem söktürücü çay nasıl tüketilmelidir?

Fakat çoğu ödem söktürücü çay için bu doğru değildir. Bu tip çayların çoğu temelde böbreklerin temizlenmesini ve metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Eğer tuvalete sık sık gitmekten çekinenlerdenseniz sinameki bitkisinin yapraklarından yapılan ödem söktürücü bir çay tercih edebilirsiniz, bu çay gün içerisinde birçok kez tuvalete gitmenizi gerektirmeyecektir.

Normalde vücudumuz kendini zararlı toksinlerden temizleme yetisine sahiptir. Vücutta aşırı toksin bulunması durumunda vücudumuz bu durumla tek başına baş edemediğinin sinyallerini verir.

Baş ağrısı, halsizlik, hazımsızlık, sivilce oluşumu, bağışıklık sisteminin azalması gibi semptomlar bu nedenle baş gösterebilir. Böyle bir zamanda vücudu temizlemekle görevli organlarımızı biraz olsun rahatlatmak adına ödem söktürücü veya detoks çayları tüketerek vücudumuza yardımcı olabiliriz.

ÖDEM SÖKTÜRÜCÜ ÇAY NE ZAMAN İÇİLİR?

Ödem söktürücü çay ilk olarak bir kez sabah içilmelidir. Daha sonra ise, akşam yemeğinden önce içilmelidir. Akşam bir bardak ödem söktürücü çay içmek gece siz uyurken bile vücudunuzdaki toksinlerle savaşmaya yarayacaktır.

Ödem söktürücü çayların öğlen içilmesi önerilmez çünkü gün içerisinde tuvalete daha çok gitmeniz gerekir. Bir ay gibi bir süre boyunca günde iki kere ödem söktürücü çay tüketimi vücudunuza yardımcı olmak adına yeterli olacaktır.

HANGİ ÇAYLAR ÖDEM SÖKTÜRÜR?

Ödem söktürücü bitki çayları vücutta biriken fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Vücudun ödem yapmasının başlıca sebepleri az su tüketimi, menopoz, hareketsizlik, aşırı tuz kullanımı ve şeker hastalığıdır.

Ayrıca kadınlarda adet dönemine doğru da ödem görülebilir. İdrar söktürmek yoluyla vücutta bulunan ödemin atılmasına yardımcı olan çaylar: maydanoz çayı, kiraz sapı çayı, karahindiba çayı, yaban mersini çayı, ekinezya çayı, yeşil çay, zencefil çayı, meyan kökü çayı, papatya çayı, mısır püskülü çayı, vb. zevkinize ve ağız tadınıza göre bu çaylardan bir kaçını birleştirerek kendi karışımınızı oluşturabilirsiniz.

Bilinenin aksine fazla su içmek vücutta ödem yapmaz. Vücutta ödem oluşumunun başlıca sebebi az sıvı tüketimidir. Gün içerisinde vücudunuza yeterli miktarda sıvı desteği yapmazsanız vücut aynı bir kaktüs gibi var olan suyu daha sonra kullanmak amacıyla ödem olarak depolar. Ödem sorunundan şikayetçi olan kişilere bol bol çay içirilmesinin temel amacı da kişinin sıvı tüketiminin arttırılmasıdır.

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