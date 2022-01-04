Ödem attırıcı tarifler. Ödem nasıl atılır?

Ödem nasıl atılır, neler yapmak gerekir? Ödem attırıcı kür tarifleri neler? Ödem, deri ve diğer dokularda, hücreler arası mesafede, normalde bulunması gerekenden daha fazla sıvı bulunmasıdır.

Ödem nedir?

Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sağlık sorunudur. Küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. İlaçlar, hamilelik, enfeksiyonlar ve diğer birçok tıbbi problem ödeme neden olabilir.

Ödem Attırıcı tarifler

Ödem attırıcı sodalı yeşil çay tarifi

Malzemeler:

1 adet sade maden suyu

Yarım limon

3 tatlı kaşığı yeşil çay

3 su bardağı sıcak su

Nasıl Yapılır?

1 litrelik kavanoza 3 tatlı kaşığı yeşil çayı alıp üzerine 3 su bardağı sıcak suyu ekleyin ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen çaya yarım limonun suyunu sıkın ve 1 şişe sade maden suyunu azar azar ekleyin. Bir sürahi yada uygun bir şişeye süzgeçle süzün. Limonun diğer yarısını ufak ufak kesip detoks suyumuza ilave edin. Bu tarif bir gün içerisinde tüketilmelidir.

Yağ yakıcı zencefilli yeşil çay tarifi



Malzemeler:

1 litre su

1 adet elma

1 limon suyu

2 adet kabuk tarçın

1 avuç maydanoz

2 fındık kadar taze zencefil

1 fncan yeşil çay

Nasıl Yapılır?

Elmayı kabuklarıyla birlikte dilimleyin. Limon suyunu, tarçını, maydanozu, taze zencefili ve 1 litre suyu bir tencereye alın. 15 dk kadar kaynatıp 5-6 dk bekletin. Ardından bütün malzemeleri süzüp sürahiye boşaltın. İçerisine önceden demlediğiniz 1 fincan yeşil çayı da ekleyin. Akşam yapıp ertesi sabah içmeye başlayabilirsiniz. 1 günlüktür.

Yeşil harika tarif



Malzemeler:

Yarım yeşil elma

1 adet mandalina

1 avuç maydanoz

2 küçük salatalık

Yarım limon

1 parça taze zencefil

Nasıl Yapılır?

1 çay bardağı sıcak suyun içerisine zencefili küçük küçük doğrayıp 15-20 dk aromasını verene kadar bekletin ve süzün. Diğer malzemeleri blenderda çekin ve içerisine zencefilli, suyu ekleyip biraz daha karıştırın. Kahvaltı yerine 3 gün bu tarifi tüketebilirsiniz. Şiş karın çevresi için idealdir.

Klasik ama kurtarıcı detoks suyu tarifi

Malzemeler:

2 litre su

1 adet salatalık

1 adet limon

5-6 adet nane

1 adet çubuk tarçın

Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri hazırlayıp 2 litre suyun içine bırakın. Ardından hazırladığınız suyu 12 saat ile bir gün boyunca buzdolabın bekletin. Gün içinde tüketin. Kış aylarında greyfurtsuz olmaz:

Greyfurtlu detoks suyu tarifi

Malzemeler:

1 litre su

1 adet greyfurt

1 adet salatalık

1 adet limon

Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri dilimleyip, 1 litrelik suya ekleyin. Hazırladığınız suyun kıvama gelmesi için 1 ila 2 saat dinlenmeye bırakın. Ardından belirli aralıklarla tüketin ve gün içinde mutlaka bitirin.

Vücutta oluşan ödem nasıl atılır?