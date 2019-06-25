0553 313 94 23

ODD'den otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu:-"Önerimiz 2019 yıl sonuna kadar Otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ÖTV’nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi olup, sağlanacak olan bu can suyu yaratılmakta olan tahribatı minimize edecek ve sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir”- “Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılında alınan önlemlerin, otomotivde faaliyet gösteren tüm paydaşların geçiş sürecini kolaylaştıracağı, yarattığı olumlu etki ile ekonomiye, istihdama yarar sağlamaya devam edeceği düşünülmektedir”

25 Haziran 2019 Salı 15:46
ODD'den otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV’nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önerdi.

Bilaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv sektörüne ve sektör beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan bazı düzenlemelerin sektöre olumlu yansıdığını belirten Bilaloğlu, "Geride bıraktığımız 2018 yılında artan faiz, kur ve volatilite otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırırken, tüketiciyi de hızla otomotiv ürünlerine ulaşımdan uzaklaştırmıştı. İhtiyaçlara cevap veren düzenlemeler, hızlı aksiyonlarla hayata geçirildi. Kısaca hatırlayacak olursak hurda araç uygulamasının devreye girmesinin ardından, sektörümüze uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları da güncellendi. Bu düzenleme ile alt vergi dilimlerinden daha fazla modelin faydalanması mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

Bilaloğlu, 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatına da ilave süre tanındığını, uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını ve son olarak da hem hurda indirimine konu olan matrahlar hem de devamında hurda teşvik tutarlarının güncellendiğini anımsattı.

- "İç pazarın önemini daima vurguluyoruz"

Alınan hızlı aksiyonlarla otomotiv sektörüne verilen desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını dile getiren Bilaloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ekonomisi ve istihdamı yönünden otomotiv ekosisteminin devamlılığı büyük önem taşıyor. Ayrıca mevcut yatırımların korunması ve yeni yatırımların gelmesi bakımından iç pazarın önemini daima vurguluyoruz. Tüm bu önlemlere rağmen Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı 2018 yılında yüzde 35 daralırken, 2019 Ocak-Mayıs döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet oldu. Türkiye otomotiv pazarı 5 yıllık ocak- mayıs ayı ortalama satışlarına göre de yüzde 51,4 azaldı.

Son yıllarda otomotiv sektöründe yaratılan iç pazarın, ana ve yan sanayinin üretim ve ihracat başarısında, ülkemizde otomotiv ticaretinin gelişiminde, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ile ülkemizdeki tüm paydaşlar açısından çok değerli. Otomotiv ekosisteminin, ticaretinin en önemli parçalarından olan ve yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlayan yetkili satıcıların da bu süreçte ticari faaliyetlerinin sektörün ihtiyacına cevap veren düzenlemelerle desteklenmeye devam edilmesi sürdürülebilirlikleri bakımından gereklidir."

- Sektörün beklentileri

Sektörün beklentilerine de değinen Ali Bilaloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılında alınan önlemlerin, otomotivde faaliyet gösteren tüm paydaşların geçiş sürecini kolaylaştıracağı, yarattığı olumlu etki ile ekonomiye, istihdama yarar sağlamaya devam edeceği düşünülmektedir. Bu bakımdan önerimiz 2019 yıl sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ÖTV’nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi olup, sağlanacak olan bu can suyu yaratılmakta olan tahribatı minimize edecek ve sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:46
  1. ODD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan’daki cinayetten dram çıktı
    1. Erzincan’daki cinayetten dram çıktı
    2. Başkan Alan’a Kardemir Karabükspor..
    3. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    4. "Suudi Arabistan'daki soruşturmanın..
    5. Kahta’da hırsızlar tutuklandı
    6. Mezuniyet diplomasını küçük oğlu ile..
    7. VakıfBank'a Brezilyalı smaçör
    8. Umumi tuvaletlerdeki tehlike! |..
    9. Bixby nedir ne işi yarar? Bixby nasıl..
    10. Şanlıurfa’da futbol yaz okuluna yoğun..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Badavut’tan..
    12. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha..
    13. Fırlatılan roketin çekirdeği okyanusa..
    14. Türkeli’de çevre temizliği etkinliği
    15. İlk Akit duyurmuştu! Fredrik..
    16. Case IH traktör tanıtım günleri..
    17. Burhaniye’de yaptılar, Balıkesir’de..
    18. TOBB’dan meclis üyelerine..
    19. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    20. Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi..
    21. İnek, koyun ve tavuklar yanarak telef..
    22. Yılmaz: “Kararlı adımlarla..
    23. Tunceli'de kaybolan genci arama..
    24. Alanya’da aşırı sıcaktan bunalan..
    25. Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile..
    26. Ünverdi’den Ninova Nöroteknoloji Ar-Ge..
    27. Sarıkamış’ta ayı ile karşılaşan inşaat..
    28. Malatya sporcular muaythai..
    29. Kahta Ziraat Odası Haziran Ayı meclis..
    30. Kapkaç anı güvenlik kamerasında
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı