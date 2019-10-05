HSK'dan Odatv'ye belge mi sızdırılıyor? Dikkat çeken haber

Hakim ve savcı atamalarını düzenleyen HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, uzunca bir röportaj veren Odatv'ye konuşması dikkat çekti.

Yargı mensuplarını sürekli hedef alan ve hakaretlerde Cumhuriyet mensubu Barış Terkoğlu ve Odatv'nin HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ile mülakat yapması "Bu neyin alameti?" yorumlarına neden oldu.

HSK'daki birçok soruşturma sürecine tuhaf bir şekilde uzanabilen Odatv, 'Uyuşturucu Baronu' Naci Şerif Zindaşti'yi tahliye eden Cevdet Özcan'ın uyuşturucu davasının görüleceği Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kıdemli hakim olarak atanmasını hatırlatarak Zindaşti'nin "siyasi telkin" ile bırakıldığını iddia ederek AK Parti hükümetini hedef aldı. Ayrıca Odatv'nin ortaya attığı bu iddiaların arkasındaki kişilerin kim olduğu merak konusu olurken akılldarda "HSK'dan Odatv'ye belge sızıntısı mı var" şeklinde soru işaretlerine neden oldu.

Cevdet Özcan'ın Erzurum'daki uyuşturucu davasına atanmasının "talihsizlik" olduğunu açıklayan Halil Koç'un konuştuğu Odatv'deki Barış Terkoğlu'nun o haberi:

Müstakil mahkemeye atamamak için ağır cezaya verdik

Konuya dair önce HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ile görüştüm. Koç'un olayla ilgili yaptığı açıklamanın özeti, kendi ağzından "talihsizlik" kelimesiydi.

Uyuşturucu soruşturmasını yürüten savcı Melih Yıldırım'a rüşvet teklifine ilişkin yapılan müfettiş incelemesini doğrulayan Koç, Savcı F.S. ile ilgili soruşturma izni verdiklerini, sürecin devam ettiğini söyledi. Hakim Cevdet Özcan'ın operasyondan önce, 2018 yılının Aralık ayında Erzurum'a tayin edildiğini hatırlatan Koç, bu atamanın operasyonla ilgili olamayacağını ifade etti. Erzurum tayini sonrası Özcan'ın ücretsiz izin kullandığını söyleyen Koç, kendilerine ulaşan rüşvet iddialarına ilişkin tutanakta Özcan'ın adının ve "İstanbul'dan gelecek bir hakim" ifadesinin yer almadığını söyledi. HSK'nın Özcan'a hakkında inceleme sürerken Asliye Ceza Hakimi yetkisi verdiğini fakat Özcan'ın 6 ay ücretsiz izin almasıyla atandığı mahkemenin hakimsiz kaldığını anlattı. Bunun üzerine Özcan'ın durumunu "genel yetki" dedikleri görevsiz halle değiştirdiklerini söyleyen Koç, müstakil bir mahkemeye vermemek için 29 Temmuz 2019 tarihinde Özcan'ı Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atadıklarını söyledi.

Talihsizlik olduğunu kabul ediyoruz

Bu atamanın Cumhuriyet davasının en büyük eroin operasyonunun görüldüğü mahkemeye denk gelmesinde bir hata olup olmadığına ilişkin sorumu Koç şöyle yanıtladı:

"Bir hata olabilir. Ancak gerçekten bilinçli olma ihtimali yok. Biz arkadaşlarla konuşurken 'müstakil bir mahkemeye verdiğimizde rapor, izin alıyor öyleyse bir ağır cezaya atayalım" dedik. Erzurum'da da 4 tane ağır ceza mahkememiz var. 2, 3, 4 de teröre bakıyor. Terör mahkemelerine özen gösterdiğimiz için özellikle oraya vermedik. 1. Ağır Ceza'ya atadık. Atarken, o mahkemede bu davanın (eroin davası) olduğunu bilmiyorduk. Tamamen tesadüf bu. Biz bunu düzeltiriz. Hiçbir kurul üyemizin aklına başka bir şey gelmesi mümkün değil."

Gereğini yaparız

Bundan sonra neler olacağını Koç şöyle anlattı:

"Cevdet Özcan ile ilgili soruşturmamız devam ediyor. Muhtemelen müfettişler de savunma isteyecek. Cevdet Özcan'ın Erzurum'a gelişi bu olaydan önce ama ardından böyle bir davanın olduğu mahkemeye atanmasının vatandaşın gözünde tereddüt yaratması normal. Biz, rüşvet iddiasında bulunulan savcıyla ilgili gerekeni yaptık, ama sonrasında yaşananlar bizim için de talihsizlik oldu. Şu ana kadarki tutukluluk incelemesinin hiçbirine Cevdet Özcan katılmadı. 14 Ekim'de duruşma günü verildi. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Bu bizim için bir talihsizlik. Bunu kabul ediyoruz. Böyle bir tesadüfi durum bizim için de garip oldu. Duruşmadan önce fark edilmesi de hayırlı oldu, gereğini yaparız. Bu davanın orada olduğunu bilseydik asla böyle bir atama yapmazdık."

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un açıklamalarından Cevdet Özcan'ın kısa süre içinde o mahkemeden alınacağını anladım.

Koç'un süreci takip ettiklerini ifade eden sözlerinde bir önemli ayrıntı daha vardı:

"Kimse endişe etmesin biz gereğini yaparız. Asla başka bir şeye prim vermeyiz. Mesela bize Burhan Hoca (Kuzu) ile ilgili de evrak geldi. O sivil şahıs olduğu için Adliye'ye, İstanbul Savcılığı'na gönderdik."