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Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve ByLock kullandığı tespit edilen eski denizci yarbay Hüseyin Yıldırım, odasında bulunan "Kafir Türk ordusu", "İslam'ın ordusu IŞİD" notlarının örgütsel bir amacının olmadığını belirterek, davanın müştekisi olan ve 15 Temmuz gecesi derdest edilen emekli Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu'nu FETÖ'cülükle suçladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 01:08
Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı

Savunma yapan eski denizci yarbay Hüseyin Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Bilgi Güvenlik Şubesinde görev yaptığını dile getirdi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespitleri kabul etmediğini beyan eden Yıldırım, örgüt üyesi olmadığını ve söz konusu programı kullanmadığını öne sürdü.

Gözaltına alındıktan sonra çalışma odasında ele geçen belgelere ilişkin savunma yapan Yıldırım, "Kafir Türk ordusu", "İslam'ın ordusu IŞİD" şeklindeki notların örgütsel bir amacının olmadığını ve istihbaratçı bir subay olduğundan sosyal medya araştırmalarında kullanmak üzere tuttuğu notlar olduğunu iddia etti.

'Mehmet Partigöç'ü aradım'

Davanın müştekisi olan emekli Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu'nun derdest edilmesi olayında kendisinin bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan eden Yıldırım, "Gökesaoğlu'nun derdest edildiğini çok sonradan, tutuklandıktan sonra cezaevinde haberlerden öğrendim. Olay gecesi Atilla Paşa'nın vurulduğunu duymam üzerine (eski tuğgeneral) Mehmet Partigöç'ü aradım. Partigöç'ü arama sebebim de budur. Aradığımda da Partigöç ile görüşemedim." ifadelerini kullandı.

Derdest edilen komutanı FETÖ'cülükle suçladı

Sanık Yıldırım, Gökesaoğlu'nu, "FETÖ'cü olmakla" suçladı. İlerleyen saatlerde darbeciler tarafından kendisinin de derdest edildiğini ileri süren Yıldırım, astsubay Bülent Aydın'ın şehit edilmesi olayında bir suçunun olmadığını savundu.

Olay gecesi, "darbe" diye bir söz duymadığını, kimseden de bu yönde bir emir almadığını öne süren eski yarbay Yıldırım, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 01:08
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. 15 Temmuz
  4. FETÖ

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