Odasında mahsur kalan 3 yaşındaki kızı itfaiye merdivenle kurtardı

Denizli’de oturdukları evin çocuk odasında kilitli kalan 3 yaşındaki kız çocuğu, merdivenle içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1719/1 Sokak’taki binanın 3. katında meydana geldi. Evlerindeki çocuk odasında oynayan E.D. isimli 3 yaşındaki çocuk, bilinmeyen bir nedenle evinin odasında oynarken kilitli kaldı. Aile üyeleri kapıyı açamayınca baba Mehmet Durmaz itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kendileri de evin kapısını açamayınca ve küçük kızın korkudan ağladığını görünce, bu defa itfaiye merdivenini daireye yanaştırdı. Ardından merdivenle çocuk odasının açık olan camına çıkan bir itfaiye personeli küçük kızı merdiven ile aşağı indirerek ailesine teslim etti. Aşağı inen küçük kız ise hemen aile üyelerinin kucağına çıkarak yaşadığı korkuyu atmaya çalıştı.