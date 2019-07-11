Odanızın havasını değiştirecek 3 dekoratif mum yapımı

Kendi emeklerinizle ortaya çıkardığınız her obje, evinize ekstra bir hava katacaktır. Düşüncelerinizin ve emeklerinizin birleşimi olan o tek parçanın kıymeti bir başka oluyor.

Bir mum yapmak, odanızı sadece ışıtmak için değil, kokusunu ve görüntüsünü de değiştirir. Bu nedenle, bütün güzel enerjilerinizi birleştirip, acele ederek bir mum yapmalısınız.

Herhangi bir cam obje içerisine yapacağınız bu dekoratif mumluk, içindeki yağ sayesinde uzun yıllar boyu dayanıyor.

Cam bir kavanoza su ve istediğiniz objelerle süsleyin. 5 yemek kaşığı kadar sıvıyağ ekleyin. Bir demir parçasıyla da mum ipinin dik durmasını sağlayın. Yağı tazeleyerek istediğiniz süre boyunca kullanabilirsiniz.

Jel mumu eriterek içerisine 10-15 damla kadar esansiyel yağ ekleyerek dilediğiniz herhangi bir obje içerisine doldurun. Normal mumlara göre 2 kat uzun süreli yanabilen bu mumların şefaf dokusu da oldukça naif ve kullanışlı.

Cam şişelerin içerisine esans ve birkaç çubuk yerleştirerek uzun zamanlar kullanabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz gibi süsleyebilir ve hediyelikler yapabilirsiniz.