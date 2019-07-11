0553 313 94 23

Odanızın havasını değiştirecek 3 dekoratif mum yapımı

Dekoratif ve farklı oda kokularını denemeye ne dersiniz?

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:06
Odanızın havasını değiştirecek 3 dekoratif mum yapımı

Kendi emeklerinizle ortaya çıkardığınız her obje, evinize ekstra bir hava katacaktır. Düşüncelerinizin ve emeklerinizin birleşimi olan o tek parçanın kıymeti bir başka oluyor. 

Bir mum yapmak, odanızı sadece ışıtmak için değil, kokusunu ve görüntüsünü de değiştirir. Bu nedenle, bütün güzel enerjilerinizi birleştirip, acele ederek bir mum yapmalısınız.

oda kokusu yapımı

Herhangi bir cam obje içerisine yapacağınız bu dekoratif mumluk, içindeki yağ sayesinde uzun yıllar boyu dayanıyor.

  • Cam bir kavanoza su ve istediğiniz objelerle süsleyin. 5 yemek kaşığı kadar sıvıyağ ekleyin. Bir demir parçasıyla da mum ipinin dik durmasını sağlayın. Yağı tazeleyerek istediğiniz süre boyunca kullanabilirsiniz.

 

dekoratif mum - jel mum

Jel mumu eriterek içerisine 10-15 damla kadar esansiyel yağ ekleyerek dilediğiniz herhangi bir obje içerisine doldurun. Normal mumlara göre 2 kat uzun süreli yanabilen bu mumların şefaf dokusu da oldukça naif ve kullanışlı.

 

oda kokusu

Cam şişelerin içerisine esans ve birkaç çubuk yerleştirerek uzun zamanlar kullanabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz gibi süsleyebilir ve hediyelikler yapabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray yönetiminin ibra davası
    1. Galatasaray yönetiminin ibra davası
    2. BESYO adaylarının eğitim azmi
    3. 3 girişim son an engellendi! Siyonist..
    4. ABD'deki FETÖ şebekesi böyle..
    5. Mersin’de ’15 Temmuz Demokrasi ve..
    6. Vali Arslantaş’tan 15 Temmuz Demokrasi..
    7. Metroda provokasyon! Başörtülü kadını..
    8. Aydın'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti..
    10. Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı
    11. Merkel'in titreme nöbetine özel önlem
    12. Galatasaray’da idari ibrasızlığa..
    13. Sivas’ta düzenlenen Türkiye Halter..
    14. Körfez’de metruk binalar tek tek..
    15. Harput Kalesi’nde yeni dönem kazıları..
    16. Özbekistan'da doğal gaz keşfi
    17. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    18. Madame Coco en beğenilen ve alışveriş..
    19. Uçak bilet fiyatlarına bir tepki de..
    20. Ormanya’da talepler "Whatsapp"..
    21. Umuda yolculuk bir kez daha lastik..
    22. (Özel) Uşak’ta canlı tavuk ve kanatlı..
    23. Diyarbakır’da 30 branşta yaz spor..
    24. İspanya'da "çalıntı bebekler"..
    25. Eurocup’ta gruplar yarın belli olacak
    26. Kastamonu’ya 4 milyon TL’lik atlı..
    27. Çarpıcı tespit! 'Hem Türk yemeklerini..
    28. KSO Başkanı Kütükcü’den Konya..
    29. "Srebrenitsa'dan bugüne, hepimiz şehit..
    30. Didim'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!