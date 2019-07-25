Odaların düzenlediği mesleki eğitim kursları istihdama katkı sağlıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) ve Konya Mobilyacılar Esnaf ve SanatkArlar Odası arasında imzalanan 2. Etap Projesi kapsamında düzenlenen kursların tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), Konya Mobilyacılar Odası, İŞKUR ve Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğiyle düzenlenen ve ara eleman yetiştirmek için gerçekleştirilen mesleki eğitim kurslarının 2. Etap Proje tanıtım toplantısı Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı mesleki eğitim merkezinde başladı. Proje kapsamında Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için iş oluşturma ve girişimcilik fırsatları projesi doğrultusunda satış görevlisi ve diksiyon, mobilya döşeme ve kesim elemanı, ahşap montaj elemanı kursları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Düzenlenen toplantıda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, kalifiye eleman yetiştirilmesi ve istihdama destek sağlanması adına bu tür proje ve kursların önemine değindi. Başkan Karabacak, “Esnaf Teşkilatı olarak Hayata Fırsat Projesini esnaf ve sanatkarlarımıza ara eleman kazandırılması adına önemsiyoruz ve destekliyoruz. Birliğimiz öncülüğünde Konya Mobilyacılar Esnaf Odamızın ILO ile yürüttüğü kursların birinci etabından mezun olan kursiyerlerimizin, İŞKUR’un da yönlendirilmesiyle mobilyacı esnaflarımızın işyerlerinde ve esnaflarımızın yanlarında istihdam edilmesi gerçekten önemli. KONESOB olarak ILO’ya ve Meslek Odalarımıza projeyle ilgili her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Emeği geçenlere buradan teşekkür ediyor, kursiyerlerimize de başarılar diliyorum” dedi.

Konya Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Günbaş ise, proje hakkında bilgiler vererek, “Proje kapsamında satış görevlisi ve diksiyon, mobilya döşeme ve kesim elemanı, ahşap montaj elemanı kurslarımız 20 Mayıs 2019 tarihinde başlamış olup, 03 Ekim 2019 tarihinde tamamlanacak olan kurslar toplamda bin 272 saat (189 gün) olarak devam edecek. Düzenlediğimiz kurslarımızda 40’ı Suriyeli, 20 ev sahibi Türk topluluklarından oluşan toplam 60 kişi eğitim görmektedir. Eğitimler günde 6 ile 8 saat, haftada 30 ile 40 saat olarak yapılmaktadır. Kurslar boyunca iş kazası ve genel sağlık sigortaları yapılarak günlük 35 lira cep harçlığı verilmektedir. Kursiyerlerimizin Mili Eğitim Bakanlığı ile Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ‘Hayat Boyu Öğrenme Sistemine’ kayıtları yapılmış, kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verilecek. Mesleki eğitim kursları ile Konya’daki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk nüfusunun mesleki becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili grupların insana yakışır iş koşullarında istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve Konya iş gücü piyasasının beceri taleplerine cevap verilmesi hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

Toplantıda Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, ILO Türkiye Temsilcisi Pelin Ertamam ve İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş konuşma yaparak projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, eğitim merkezinin gezilmesi, buraya alınan CNC takım tezgahları ve mobilya imalatında kullanılan makinelerin tanıtımının yapılmasıyla sona erdi.

Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, ILO Türkiye Temsilcisi Pelin Ertamam, İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Günbaş, Oda Yöneticileri, Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, eğitmenler, tercüman ile esnaflar katıldı.