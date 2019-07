Oda ve Borsa Genel Sekreterleri GTB’de buluştu

Gaziantep Oda ve Borsa Genel Sekreterleri, Gaziantep Ticaret Borsası’nın (GTB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldiler. TOBB Gaziantep Akademik Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda genel sekreterler yürütülen faaliyetler ve iş birliği olanakları hakkında istişarelerde bulundular.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 81 ilde uygulamaya konulan "Akademik Danışman Projesi" kapsamında Gaziantep ve ilçelerinde faaliyet gösteren oda ve borsa genel sekreterleri GTB’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldiler. GTB meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Gaziantep TOBB Akademik Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreteri Özgür Bayram, Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Hasan Baran Uçaner, Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mehmet Eray Ölçal, İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim Erdoğan, Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu ve Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hamit Doğan katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Gaziantep Akademik Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, TOBB çatısı altında faaliyet gösteren oda ve borsaların müşterek faaliyetlerde bulunmasının önemine vurgu yaptı. Gaziantep’te her ay farklı bir oda ve borsada gerçekleştirilen toplantıların yeni fikirlerin ortaya çıkması açısından son derece faydalı olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’de ilk kez TOBB tarafından uygulamaya konulan "81 İle 81 Akademik Danışman Projesi"nin aynı zamanda üniversite ve iş dünyası arasındaikili işbirliklerinin geliştirilmesine de katkı sunduğunu söyledi.

Bayram, GTB projelerini anlattı

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ise toplantıda yaptığı sunumda, Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) işleyişi ve GTB’nin devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi. 2018 yılı içerisinde kurulan TÜRİB’in lisanslı depolarca oluşturulan Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ticaretinin yürütülmesine yönelik faaliyetlerde bulunacağını kaydeden Bayram, tüccar, çiftçi ve yatırımcının ELÜS alım-satımlarını devam ettirebilmek için TÜRİB’e kayıt yaptırması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin en büyük ve en modern Et Borsası’nı Gaziantep’e kazandırmak istediklerini kaydeden Bayram, “GTB’nin vizyon projeleri arasında yer alan Et Borsası ve Et Halinde inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu yıl hizmete açmayı planladığımız Et Borsası yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerinde hizmet verecek” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından bu sene Nizip yolu üzerinde temeli atılan Antepfıstığı Lisanslı Deponun Türkiye’de sektör adına bir ilk oluşturduğuna dikkat çeken Bayram, İKA iş birliğiyle hizmete kazandırılacak olan tesisi bu yılki antepfıstığı hasat mevsimine yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bayram, sunumunda ayrıca fizibilite raporu hazırlanan Hububat Emtia Merkezi ve Pilot Ölçekli Antepfıstığı İşleme Tesisi projeleri hakkında da bilgiler verdi.