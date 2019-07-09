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Oda üyeleri, mali döneminde Orta Avrupa’yı keşfetti

Ordu Mali Müşavirler Odası üyeleri, mali tatil döneminde 5 günlük Orta Avrupa turuna katıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 19:48
Oda üyeleri, mali döneminde Orta Avrupa’yı keşfetti

Ordu Mali Müşavirler Odası üyeleri, mali tatil döneminde 5 günlük Orta Avrupa turuna katıldı.


Ordu Mali Müşavirler Odası üyeleri 1-6 Temmuz tarihleri arasında Orta Avrupa turuna katılarak stres attı. Çekya, Avusturya, Macaristan ve Slovakya ülkelerinin gezildiği 5 günlük turda, tarihsel dokuların bulunduğu bölgeler ve turistik alanlar gezildi.


Gezi hakkında açıklama yapan Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Bahadır Baş, “Son üç yılda üç tanesi yurt dışı, bir tanesi yurt içi olmak üzere dört gezi düzenledik. Bu gezimizde Orta Avrupa’yı gezme şansımız oldu. Gezimizi özellikle 1-7 Temmuz mali tatil dönemine denk getirdik. Zor ve sıkıntılı işlerle uğraşıyoruz. Bizim bu gezileri düzenlememizdeki asıl amacımız meslektaşlarımızın birkaç günde olsa muhasebe mesleğinin stresinden uzaklaştırmak. Ayrıca bu tür geziler ile mesleki dayanışmayı güçlendirmek istiyoruz. Ülkemizde oda üyeleri ile tur düzenleyen bir iki odadan biriyiz. Gerek mesleki dayanışma ve birliktelik gerekse stresten uzak; yeni yerler görerek dinleniyoruz. Beş günde dört ülke, altı şehir gezdik. Ülkelerin gerek coğrafi özelliklerini, gerekse kültürel miraslarını yerinde gördük” dedi.


Yurt dışı tur programına Başkan Bahadır Baş’ın yanı sıra, Oda Başkan Yardımcısı Orhan Murat Gür, Oda Sekreteri Mehmet Ender Sönmez, Önceki Dönem Oda Başkan Yardımcısı ve Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Osman Gözükan, oda üyeleri ve aileleri katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:48
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