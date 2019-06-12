Oda tv köpürttü, Alan hakkında soruşturma başlatıldı

Akit TV’de Ergenekon (ETÖ) ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarına yönelik sert ifadeleri sonrasında Odatv ve Kemalist medya organlarının hedef tahtasına oturtması sonucunda medya lincine tabi tutulan Yeni Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan hakkında, Milli Savunma Bakanlığı suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Odatv ve Kemalist basının linç kampanyasına katılan Milli Savunma Bakanlığının bu açıklamasının ardından TSK, Alan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde geçmişte yuvalanan darbeci zihniyetin artık geride kaldığı belirtilerek Ergenekon ve FETÖ’cü zihniyetin hakimiyetinin kırıldığı ifade eden, ama Odatv ve Kemalist basın tarafından sözleri köpürtülerek linç kampanyasına tabi tutulan Alan hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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