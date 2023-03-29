Oda TV hem sövüyor, hem parasını alıyor!

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Karanlık Oda, Nureddin Yıldız Hoca'ya hakaret içerikli bir haber yayınladı.

Haberin başlığında, "Nurettin Yıldız'a soğuk duş" diyen Oda TV, haberde de, "Nurettin Yıldız'ın, 'Dayak yiyen kadın şükretsin' sözlerine bir kadın, 'Senin gibi iti dinleyenlere yazıklar olsun' dedi. Yıldız, dava açtı. Mahkeme, kadını haklı buldu. Hâkim, Nurettin Yıldız 'suç işlemeye teşvik' ediyor diyerek şikâyetçi oldu." ifadelerini kullandı.

Oda TV, Nureddin Yıldız'a hakaret ettiği haberin içinde, büyük bir iki yüzlülüğe imza atarak, dindarlara hitap eden Mirasımız Derneği'nin zekat ve fitrelerle ilgili duyurusuna para karşılığında yer verdi.

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