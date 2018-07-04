Oda spreyleri ne kadar masum?

SANAL BİR TEMİZLİK

Oda spreylerinin, kötü kokuları ortadan kaldırmadığı sadece bu kokuları bastırarak bir süreliğine ferah bir koku sağlayarak, tamamen sanal bir temizlik duygusu uyandırdığı bilimsel araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır.

SOLUNUM SİSTEMİ İÇİN ZARARLI

Oda spreyleri ve oda parfümlerinin sıkıldıktan sonra havada uçuşan ve gözle gerilmeyen zerrecikler, solunum sistemi vasıtasıyla akciğerlere ulaşarak özellikle astım gibi solunum rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Ayrıca yüksek dozda oda spreyinin kullanımı, sinir sisteminde bir takım zararlara sebebiyet verebilir. İçerdiği bütan, propan ve izobütan gibi petrokimyasal gazlar sebebiyle solunum sistemine zararı büyüktür.

KANSERE NEDEN OLABİLİR

Oda spreylerinin kansere yol açabileceği, gebelik ve emzirme döneminde oda spreyine maruz kalan bebeklerin ileride lösemiye yakalanma riskinin yükselebileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.